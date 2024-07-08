Директор туркомпании Ксения Переина назвала лучшие курорты для отдыха с детьми этим летом

Директор туристической компании Ксения Переина обозначила туристические направления, пользующиеся особой популярностью у российских семей с детьми в высокий сезон.
Среди основных направлений она выделила Турцию и Египет, которые привлекают россиян своими песчаными пляжами, развитой инфраструктурой и качественным сервисом, рассказала она в интервью телеканалу "Звезда".
По словам Переиной, в Турции особенно востребованы курорты Белек, Сиде и Аланья, а в Египте — Хургада.
Среди российских направлений Переина отметила Анапу, где более половины отдыхающих составляют семьи с детьми. Это место популярно благодаря развитой туристической инфраструктуре.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.