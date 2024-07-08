Директор туркомпании Ксения Переина назвала лучшие курорты для отдыха с детьми этим летом

Турция и Египет лидируют среди российских туристов с детьми

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Директор туристической компании Ксения Переина обозначила туристические направления, пользующиеся особой популярностью у российских семей с детьми в высокий сезон.

Фото: freepik.com by ASphotofamily, PDM

Среди основных направлений она выделила Турцию и Египет, которые привлекают россиян своими песчаными пляжами, развитой инфраструктурой и качественным сервисом, рассказала она в интервью телеканалу "Звезда".

По словам Переиной, в Турции особенно востребованы курорты Белек, Сиде и Аланья, а в Египте — Хургада.

Среди российских направлений Переина отметила Анапу, где более половины отдыхающих составляют семьи с детьми. Это место популярно благодаря развитой туристической инфраструктуре.