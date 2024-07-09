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Россиянам рассказали, как купить выгодные билеты на "южные" поезда

Наталия Ансталь: в первые часы продаж билеты на "южные" поезда стоят дешевле

1:11
Туризм

Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, как можно сэкономить на билетах на "южные" поезда. Об этом она сообщила NEWS.ru.

Наталия Ансталь: в первые часы продаж билеты на "южные" поезда стоят дешевле
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Собеседница издания заявила, что билеты на "южные" поезда стоят значительно дешевле в первые часы открытия продаж. 

"Отследите дату открытия глубины продаж — это количество дней, за которое вы можете купить билет. И ровно в этот день вы заходите на сайт РЖД, например в 8 утра, и покупаете билеты. Чтобы не тратить время, заранее вводите все данные туристов, которые поедут с вами в путешествие. Это максимально экономит время и позволяет выбрать лучшие варианты", — рассказала Наталия Ансталь.

При этом тревел-блогер напомнила о включении уведомлений на сайте перевозчика. Благодаря этому действию туристы смогут отслеживать возвратные билеты. Она добавила, что метод позволит приобрести более выгодный проездной документ, который не вышло забронировать в первые дни продаж.

Ранее Pravda.Ru писала, что россиянам рассказали о странах с самым тёплым морем.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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