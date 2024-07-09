Россиянам рассказали, как купить выгодные билеты на "южные" поезда

Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, как можно сэкономить на билетах на "южные" поезда. Об этом она сообщила NEWS.ru.
Собеседница издания заявила, что билеты на "южные" поезда стоят значительно дешевле в первые часы открытия продаж.
"Отследите дату открытия глубины продаж — это количество дней, за которое вы можете купить билет. И ровно в этот день вы заходите на сайт РЖД, например в 8 утра, и покупаете билеты. Чтобы не тратить время, заранее вводите все данные туристов, которые поедут с вами в путешествие. Это максимально экономит время и позволяет выбрать лучшие варианты", — рассказала Наталия Ансталь.
При этом тревел-блогер напомнила о включении уведомлений на сайте перевозчика. Благодаря этому действию туристы смогут отслеживать возвратные билеты. Она добавила, что метод позволит приобрести более выгодный проездной документ, который не вышло забронировать в первые дни продаж.
Ранее Pravda.Ru писала, что россиянам рассказали о странах с самым тёплым морем.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.