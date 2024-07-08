Туристам рассказали об их правах в задержанном самолете: разъяснения юриста

Как пассажиры могут защитить свои права при задержках авиарейсов

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

В период пикового курортного сезона задержки авиарейсов встречаются довольно часто. Иногда туристам приходится провести несколько часов в закрытом самолете. В свете этого редакция TourDom. ru исследовала, какие права имеют пассажиры в таких ситуациях.

Фото: flickr.com by eltpics, CC BY-NC 2.0

Согласно Воздушному кодексу РФ и Федеральным авиационным правилам (ст. 22, п. 226), пассажир имеет право отказаться от полета в случае задержки рейса. Для этого он должен вызвать бортпроводника, который сообщит об этом командиру воздушного судна (КВС).

Нормативные акты и внутренние регламенты авиакомпаний не конкретизируют, до какого момента можно воспользоваться этим правом. Общее мнение юристов сходится в том, что отказаться можно до момента, когда самолет еще не начал взлетную полосу. Если полет уже начался, отказ от него может быть затруднен и потребует серьезного вмешательства, так как поведение пассажира может повлиять на безопасность полета.

Авиакомпания вправе удержать определенные расходы, связанные с таким отказом. Это может включать выгрузку багажа отказника и дополнительные проверки самолета. Однако возврат стоимости билета не предусмотрен, если пассажир уведомил о своем решении после окончания времени регистрации.

При возникновении медицинских проблем у пассажира или его близких, стандарты позволяют возвратить стоимость билета, если это подтверждено медицинской справкой. Решение о возможности высадки из самолета по медицинским причинам принимает КВС.

В случае длительного ожидания на борту пассажиры имеют право на прохладительные напитки после 2 часов задержки, на горячее питание после 4 часов и на обеспечение гостиницей после 8 часов (согласно п. 99 ФАП).

Ространснадзор и Росавиация также реагировали на трагический случай в Таиланде, где пассажир умер после длительной задержки рейса из-за высокой температуры воздуха на борту. Это вызвало разработку рекомендаций для авиакомпаний от надзорных органов.

Таким образом, права и обязанности пассажиров в случае задержек авиарейсов регулируются законодательством и внутренними правилами авиакомпаний, обеспечивая минимальный уровень комфорта и безопасности во время путешествий.