Отдых в жарких странах: где встретить самое теплое море

Где находятся самые теплые воды мира

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зарубежные курорты с самым теплым морем до +30 градусов по Цельсию находятся в ОАЭ, Таиланде, Вьетнаме и на восточном побережье Шри-Ланки, сообщила тревел-блогер Наталия Ансталь в интервью NEWS. ru. Она отметила, что в Египте также приятная температура воды.

Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

Ансталь отметила, что самая теплая вода за границей — в наиболее жарких странах, особенно в Азии, таких как Таиланд, Вьетнам, восточное побережье Шри-Ланки, а также в Египте и ОАЭ. В настоящее время воздух прогревается до +37 градусов, а температура воды достигает +30 градусов по Цельсию, однако к июлю может стать еще выше.

Вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян ранее высказал опасения относительно отдыха в Турции, указав на повышенный риск травматизации, связанный с активными видами спорта, распространенными на местных курортах.

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, советовал туристам, беспокоящимся о безопасности в Крыму, рассмотреть побережье Азовского моря или черноморское побережье России в качестве альтернативы. Он подчеркнул, что не все пляжи на этих направлениях переполнены.