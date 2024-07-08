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Туристка получила от государства 87 тысяч рублей за женский пол в загранпаспорте сына

Туристка получила 87 тысяч рублей за женский пол в загранпаспорте сына

1:09
Туризм

Туристка из Тулы успешно добилась компенсации от государства из-за отмены отпуска из-за ошибки в загранпаспорте. Она собиралась отправиться в ОАЭ с двумя детьми, но на паспортном контроле в аэропорту выяснилось, что у сына указан неверный пол. Из-за этого мальчику был запрещен выезд за границу, и семье пришлось отменить поездку.

Туристка получила 87 тысяч рублей за женский пол в загранпаспорте сына
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Туристка попыталась вернуть деньги за тур, но в результате получила лишь часть потраченных 245 тыс. рублей, а именно 12 тыс. рублей, с учетом уже понесенных расходов. Не согласившись с этим, она обратилась в суд, требуя возместить оставшуюся сумму за тур в размере 233 тыс. рублей, компенсацию морального вреда, а также оплату расходов на юристов и госпошлину.

Суд принял сторону туристки, отметив, что она и ее дочь отказались от поездки не по собственной воле. В итоге, министерство было обязано выплатить 72 тыс. рублей за тур, компенсировать 15 тыс. рублей морального вреда, а также возместить затраты на юристов и госпошлину.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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