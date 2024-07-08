Новое исследование: типичный пассажир российского самолета и его предпочтения

Составлен профиль среднестатистического пассажира российских самолетов

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис "Туту", занимающийся организацией путешествий, представил профиль среднестатистического пассажира российских самолетов. Информация об этом исследовании поступила в редакцию "Ленты.ру".

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Согласно данным специалистов, чаще всего на борту отечественных авиалиний можно встретить женщину в возрасте 47 лет по имени Елена. Она предпочитает путешествовать летом, особенно в июле и августе, тратя в среднем 64 тысячи рублей в год на авиабилеты.

Исследование также указывает, что типичная авиапассажирка бронирует эконом-класс за 25 дней до вылета, выбирая вылет в пятницу или субботу. Обычно она путешествует одна или с партнером, реже — с детьми. Кроме того, такие пассажиры часто используют услугу бронирования с фиксацией цены и иногда покупают билеты с возможностью полного возврата стоимости.

Кроме того, аналитики "Туту" также создали портрет типичного пассажира российского поезда, который представляет собой 40-летнего мужчину по имени Александр.