Российские мужчины чаще всего выбирают Якутию, в то время как женщины предпочитают Калининградскую область

Популярные российские туристические направления у мужчин и женщин

3:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские мужчины чаще всего выбирают Якутию, ХМАО и Магаданскую область для своих путешествий по стране, в то время как женщины предпочитают Калининградскую область, Санкт-Петербург и Москву. Это следует из исследования, проведенного "Сбераналитикой" и "Платформой ОФД", доступ к которому имеет ТАСС.

Фото: Wikipedia by Scott & Elaine van der Chijs, CC BY-NC 2.0

Средний возраст российского туриста составляет 43 года, причем более половины путешественников находятся в возрастной группе от 30 до 49 лет. Мужчины предпочитают регионы с более суровым климатом, включая Якутию и другие арктические регионы, в то время как женщины чаще выбирают урбанистические и культурные центры.

Исследование также указывает на зависимость предпочтений туристов от их дохода. Например, на Дальнем Востоке чаще всего путешествуют люди с доходом более 120 тыс. рублей в месяц, которые составляют 30% от общего потока туристов в этот регион.

С увеличением уверенности потребителей многие россияне выбирают более комфортные условия отдыха и предпочитают курортные форматы. Развитие инфраструктуры внутреннего туризма способствует появлению новых и улучшению существующих туристических локаций, что расширяет возможности для "ленивого" отдыха, поясняют эксперты.

Почти половина всех трат туристов сосредоточена в четырех регионах: Москве (17,3%), Московской области (14,4%), Санкт-Петербурге (7,8%) и Краснодарском крае (7,2%). С начала текущего года россияне потратили на путешествия 660 миллиардов рублей, включая расходы на билеты, гостиницы, рестораны и другие услуги.

Средний чек на бронирование гостиниц и отелей в 2024 году увеличился на 9% по сравнению с прошлым годом и составил 6,1 тысячи рублей. Самые популярные покупки включают бронирование двухместных номеров, спа-услуги и прокат прогулочного транспорта.

Туристический поток по России в первые пять месяцев 2024 года вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 56,2 миллиона поездок. По исследованию, наибольшее количество туристов посетило Московскую область (16,5%) и Москву (15,4%), при этом жители столичной агломерации предпочитают для своих поездок Санкт-Петербург, Владимирскую, Калужскую, Тульскую и Тверскую области, а также Краснодарский край.

Исследование "Сбераналитики" базируется на анализе данных о предпочтениях и потребностях 109 миллионов покупателей и 6 миллионов юридических лиц, а также использует информацию из более чем 70 внутренних и внешних источников. Средние чеки предоставлены "Платформой ОФД", которая ежедневно обрабатывает 60 миллионов кассовых чеков.