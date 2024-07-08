Почему красная одежда повышает шансы на лучшее обслуживание в самолете

Женщинам рекомендуется надевать красную одежду при перелетах, чтобы повысить вероятность получения качественного обслуживания от бортпроводников.
Согласно исследованию, проведенному учеными Потсдамского университета совместно с коллегами из США и Мюнхена, женщины в красной одежде воспринимаются как более привлекательные и значимые. Это связано с тем, что красный цвет ассоциируется с доминированием и властью, что может подсознательно заставить сотрудников авиакомпании считать таких пассажиров более важными.
Однако, стоит учитывать, что одежда должна быть не только красной, но и удобной для путешествий. Яркие наряды могут также вызвать негативную реакцию у других пассажиров.
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