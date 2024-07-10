Как правильно выбрать чемодан, чтобы он прослужил долго и был удобен в путешествиях

Критерии выбора чемодана, на которые стоит обратить внимание

2:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Собираясь в долгожданный отпуск, многие из нас уделяют особое внимание выбору чемодана — ведь это не только важный элемент сбора вещей, но и неотъемлемая часть имиджа путешественника. От того, насколько удачным окажется наш выбор, зависит комфорт и удобство поездки. Давайте разберёмся, на что стоит обращать внимание при покупке идеального чемодана.

Фото: openverse by jepoirrier, CC BY-SA 2.0

Определитесь с типом и размером

В первую очередь учитывайте цель поездки и длительность пребывания в пути. Для коротких городских путешествий подойдет компактный ручной чемодан на колесах. Для более длительных поездок лучше выбрать больший вариант, который можно сдать в багаж.

Размер чемодана зависит от ваших потребностей. Ориентируйтесь на объем от 40 до 90 литров — это оптимальный диапазон для большинства путешествий. Не берите слишком громоздкие модели, чтобы не испытывать трудностей с транспортировкой.

Обратите внимание на колёса и ручку

Качественные прочные колёса и надежная выдвижная ручка — важные критерии при выборе чемодана. Они должны выдерживать значительные нагрузки, свободно вращаться и плавно выдвигаться. Протестируйте ручку, убедившись, что она не болтается и надежно фиксируется.

Также обратите внимание на количество колес. Модели с четырьмя колесами более маневренны и устойчивы, но и дороже. Двухколесные варианты дешевле, но менее удобны в управлении.

Выбирайте практичные материалы

Самые распространённые материалы для чемоданов — пластик, ABS-пластик, поликарбонат и текстиль (нейлон, полиэстер). Каждый из них имеет свои преимущества:

пластик недорогой и легкий, но не слишком прочный;

ABS-пластик практичнее и прочнее, но дороже;

поликарбонат — самый прочный и надежный вариант, но и самый дорогой;

текстильные модели легкие и гибкие, но уступают в износостойкости.

Для долгосрочных поездок лучше выбрать более дорогие и прочные модели из ABS-пластика или поликарбоната.

Не забывайте о дополнительных функциях

Современные чемоданы все чаще оснащаются полезными дополнениями:

встроенные замки для безопасности;

удобные отделения и карманы для документов, гаджетов и мелочей;

зарядные устройства для подзарядки телефона в пути;

специальные уплотненные отделения для хрупких вещей.

Выбирайте модель с функциями, которые будут наиболее полезны именно для ваших поездок.