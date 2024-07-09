Путешествие в прошлое: топ-5 достопримечательностей Бухары, которые стоит увидеть

Что нужно успеть посмотреть туристу в Бухаре?

2:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бухара — один из самых древних и известных городов Центральной Азии, который по праву считается культурным и архитектурным сердцем Узбекистана. Этот город с богатой многовековой историей привлекает туристов со всего мира своими величественными памятниками, уникальной восточной атмосферой и возможностью погрузиться в таинственный мир Востока.

Прогулка по Старому городу

Начните своё знакомство с Бухарой с прогулки по исторической части города, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы найдете множество великолепных средневековых памятников, мечетей, медресе и крепостных стен, которые будто перенесут вас в давно ушедшие эпохи. Особого внимания заслуживают комплекс Пой-Калян с одноименной минаретом, мечеть Магоки-Аттари и знаменитая Регистан — площадь, окруженная величественными архитектурными ансамблями.

Крепость Арк и летняя резиденция эмиров

Одна из главных достопримечательностей Бухары — грандиозная крепость Арк, возведенная в 4 веке до н. э. Это впечатляющий архитектурный комплекс, где на протяжении столетий располагалась резиденция бухарских правителей. Рядом находится Ситораи Мохи-Хоса — великолепная летняя резиденция последнего эмира Бухары, отличающаяся изысканным декором и роскошными интерьерами.

Древние бани и караван-сараи

Неотъемлемая часть бухарского колорита — это средневековые торговые ряды, караван-сараи и бани. Одни из самых известных — Токи Зарган (бывший крытый рынок), Токи Саррофон (купеческие ряды) и бани Чор-Минор. Прогулка по этим красочным местам подарит вам незабываемые впечатления от атмосферы старинного восточного базара.

Суфийские святыни и мавзолеи

Бухара издавна была одним из центров исламской культуры и суфизма. Посетите мавзолей Саманидов — великолепный образец средневековой архитектуры, а также комплекс Бахауддина Накшбанди — известного суфийского мыслителя и основателя одного из влиятельных орденов. Эти святые места хранят ауру духовности и глубокой мудрости.

Знакомство с национальной кухней

Завершить знакомство с Бухарой стоит погружением в мир узбекской национальной кухни. Попробуйте легендарный плов, аппетитные шашлыки, самсу, лепешки и другие традиционные блюда, которые можно отведать в многочисленных ресторанах и чайханах старого города.

Бухара, безусловно, является одним из самых ярких и колоритных городов Узбекистана. Сочетание богатого исторического наследия, восточного колорита и гостеприимства местных жителей делает этот город незабываемым и манящим для каждого путешественника.