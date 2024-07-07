Мужчина искупался озере Израиля и заразился поедающей мозг амебой

26-летний гражданин Израиля, купаясь в озере, заразился амебой Naegleria fowleri, вызывающей заболевание мозга. Об этом информирует издание The Jewish Chronicle.
Отмечается, что состояние мужчины критическое, но стабильное. Врачи прилагают все усилия для спасения его жизни, подчеркивая необходимость быстрого реагирования.
Naegleria fowleri обитает в пресной теплой воде и чаще всего заражает пловцов. Попадая в организм через носовую полость, эта амеба вызывает инфекцию, поражающую мозг и нарушающую работу нервной системы.
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