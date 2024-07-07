Мужчина искупался озере Израиля и заразился поедающей мозг амебой

Фары вашего автомобиля со временем становятся мутными и желтоватыми? Это довольно распространённая проблема, которая не только ухудшает внешний вид машины, но и снижает эффективность освещения на дороге. К счастью, есть простой и доступный способ вернуть фарам прозрачность и блеск - с помощью средства, которое всегда найдётся в вашей ванной комнате.