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Мужчина искупался озере Израиля и заразился поедающей мозг амебой

Израильтянин заразился редкой поедающей мозг амебой после купания

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Туризм

26-летний гражданин Израиля, купаясь в озере, заразился амебой Naegleria fowleri, вызывающей заболевание мозга. Об этом информирует издание The Jewish Chronicle.

Израильтянин заразился редкой поедающей мозг амебой после купания
Фото: Centers for Disease Control and Prevention by USCDC, PDM

Отмечается, что состояние мужчины критическое, но стабильное. Врачи прилагают все усилия для спасения его жизни, подчеркивая необходимость быстрого реагирования.

Naegleria fowleri обитает в пресной теплой воде и чаще всего заражает пловцов. Попадая в организм через носовую полость, эта амеба вызывает инфекцию, поражающую мозг и нарушающую работу нервной системы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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