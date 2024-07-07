Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыта связь Джейд из Beyond Good & Evil с персонажами Beyond Good & Evil 2
Русские в Лос-Анджелесе поделились впечатлениями о городе
Ирландские футболистки обвинили тренеров в сексуальных домогательствах
Эксперты рассказали, чего боятся кошки
Инсайдер объяснил, почему фильм "Бордерлендс" может разочаровать поклонников
Барановская похвасталась первоклассным отдыхом
Летний напиток: как приготовить настоящий "Тархун"
Врач Валеева перечислила 3 основных правила использования кондиционера в жару
Броу-мастер Харитонова поделилась секретами ухода за бровями
"Туристам пора домой!": протестующие в Барселоне расстреляли из пистолетов туристов

Испанские города восстают против туристической индустрии

1:52
Туризм

"Туристам пора домой!" — под такими и подобными лозунгами 6 июля в центре Барселоны вышли несколько тысяч испанцев.

Испанские города восстают против туристической индустрии
Фото: www.flickr.com by Артемас Лю, CC BY 2.0

Ранее масштабные протесты против туристов проходили на Майорке, в Канарских островах и в Малаге, сообщает Daily Mail Online.

Протестующие неизвестным образом определяли "понаехавших" среди местных испанцев, обливая посетителей кафе и ресторанов из водяных пистолетов. Усталые от туристов горожане портили настроение постояльцам отелей, устраивая пикеты с оскорбительными криками у входов.

Среди жалоб местных жителей — рост цен на жилье и изменения в инфраструктуре туристических районов, включая закрытие обычных магазинов для удовлетворения потребностей посетителей.

Для снижения наплыва туристов городские власти в конце июня приняли решение запретить аренду квартир туристическим компаниям и частным лицам на короткие сроки к 2028 году. Затронуто более 10 тыс. жилых помещений.

Канарские острова также оказались под давлением антитуристических активистов: на прошлой неделе британских туристов предупредили о возможных проблемах на их любимых курортах во время летних каникул.

Испания зафиксировала рост въездного туризма на 19%, достигнув 85 млн иностранных посетителей в 2023 году. Наибольшей популярностью пользовалась Каталония, которую посетили около 18 млн туристов, из них 12 млн — в Барселоне. Балеарские острова приняли 14,4 млн туристов, а на Канары прибыло 13,9 млн человек.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Хотите огурцы круглое лето? Подкармливайте растения по этому рецепту раз в 10 дней

Хотите вырастить богатый урожай огурцов, которые будут радовать вас всё лето? Тогда вам поможет несложная, но эффективная система подкормки, которую нужно применять раз в 10 дней.

Простой способ добиться обильного плодоношения огурцов
Задержка со скашиванием листьев клубники может снизить урожай
Оптимальный срок: когда нужно скашивать ботву клубники
Основные ошибки при похудении с помощью ходьбы: советы фитнес-тренера
Отцы Жанны Фриске выкупили долю сына в её квартире: сохранение наследия и планы на будущее
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Стоимость древесины в Финляндии бьёт рекорды: страна столкнулась с обратным эффектом санкций
Кабачки в сырной панировке: вкуснее и интереснее, чем обычные жареные кабачки
Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак
Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак
Последние материалы
Как справиться с целлюлитом: важные факты о жирах
Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в драме "Умри, любовь моя"
Маленькие ковры vs большие: какой выбрать для вашего дома
Resident Evil 7 вышла на Apple устройствах
В ГАИ призвали водителей не эксплуатировать машину со стучащей рулевой рейкой
Подкормка клубники после урожая: почему она так необходима?
Как правильно готовить стейк на сковороде: полный гайд от шеф-повара Хозяйкина
Испанские города восстают против туристической индустрии
Стало известно, почему не стоит заводить кошку
Капитан сборной Германии Тони Кроос высказался о миграционной ситуации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников