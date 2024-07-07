"Туристам пора домой!": протестующие в Барселоне расстреляли из пистолетов туристов

Испанские города восстают против туристической индустрии

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Туристам пора домой!" — под такими и подобными лозунгами 6 июля в центре Барселоны вышли несколько тысяч испанцев. Фото: www.flickr.com by Артемас Лю, CC BY 2.0

Ранее масштабные протесты против туристов проходили на Майорке, в Канарских островах и в Малаге, сообщает Daily Mail Online.

Протестующие неизвестным образом определяли "понаехавших" среди местных испанцев, обливая посетителей кафе и ресторанов из водяных пистолетов. Усталые от туристов горожане портили настроение постояльцам отелей, устраивая пикеты с оскорбительными криками у входов.

Среди жалоб местных жителей — рост цен на жилье и изменения в инфраструктуре туристических районов, включая закрытие обычных магазинов для удовлетворения потребностей посетителей.

Для снижения наплыва туристов городские власти в конце июня приняли решение запретить аренду квартир туристическим компаниям и частным лицам на короткие сроки к 2028 году. Затронуто более 10 тыс. жилых помещений.

Канарские острова также оказались под давлением антитуристических активистов: на прошлой неделе британских туристов предупредили о возможных проблемах на их любимых курортах во время летних каникул.

Испания зафиксировала рост въездного туризма на 19%, достигнув 85 млн иностранных посетителей в 2023 году. Наибольшей популярностью пользовалась Каталония, которую посетили около 18 млн туристов, из них 12 млн — в Барселоне. Балеарские острова приняли 14,4 млн туристов, а на Канары прибыло 13,9 млн человек.