Стюардесса рассказала про неочевидные опасности на борту самолета

Как стюардессы борются с распространением вирусов в небе

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Оказалось, что на высоте может возникнуть угроза усиления распространения опасных вирусных заболеваний, однако этот аспект часто остаётся незамеченным пассажирами или им о нём просто неизвестно. Своим опытом поделилась бортпроводница Екатерина Архангельская.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Она подчеркнула, что особенно опасными могут быть пассажиры, прибывающие из регионов с частыми случаями геморрагических лихорадок, таких как Эбола, денге и желтая лихорадка. По словам стюардессы, такие ситуации являются более угрожающими и происходят чаще, чем аварийные посадки.

Основная проблема заключается в том, что вирус нельзя контролировать, а в закрытом пространстве, каким является салон самолета, он может быстро распространяться.

"В таких случаях инфицированным предоставляется отдельный туалет, они изолируются от остальных пассажиров, и уход за ними осуществляет только один член экипажа", — пояснила стюардесса.

Екатерина также упомянула, что в некоторых государствах такие вопросы строго контролируются на уровне государственных органов. Например, в 16 африканских странах пассажиры должны предъявить документ о вакцинации от желтой лихорадки. Бортпроводники сами прививаются от многих болезней при сопровождении международных рейсов, однако существует вероятность заражения, поскольку не для всех вирусов существуют вакцины.

Кроме того, стюардесса отметила, что подобные ситуации могут возникать и во время внутренних авиаперелетов, например, сезонных случаев заражения ротавирусом летом в период отпусков.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости клещевым энцефалитом. Специалисты отметили, что в текущем году заболеваемость превысила данные предыдущего года. Больше всего случаев зафиксировано в Вологодской и Челябинской областях, а также в Республике Коми.