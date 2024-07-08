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Топ-5 стран, благоприятных для цифровых кочевников

Пятерка стран, где цифровым кочевникам всегда рады

2:09
Туризм

Концепция "workation" приобрела популярность во время пандемии COVID-19 благодаря технологическим достижениям, которые сделали удаленную работу более доступной и эффективной, пишет Tourism Review

Пятерка стран, где цифровым кочевникам всегда рады
Фото: unsplash.com by @benchaccounting, CC0

Согласно отчету MBO Partners за 2023 год, 58% цифровых кочевников были представителями молодого поколения, 21% — поколения Z и 37% — миллениалов.

В последние годы государства активно привлекают цифровых кочевников за счет специальных виз. Это приносит пользу экономике: специалисты не конкурируют за рабочие места с местными жителями, но тратят деньги в стране. Вот топ-5 стран, в которых цифровых кочевников ждут:

  • Сальвадор (срок действия визы — 2 года),
  • Антигуа и Барбуда (срок действия визы — 2 года),
  • ЮАР (срок действия визы — 3 года),
  • Тайвань (срок действия визы 1-3 года),
  • Таиланд (срок действия визы — 10 лет).

Одним из основных ограничений специальных виз является запрет на работу в стране. Цифровой номад должен зарабатывать за пределами территории, где пребывает по визе.

Еще одним ограничением является минимальный уровень дохода. Для того чтобы удостовериться, что человек способен обеспечить себя и свою семью, миграционные службы требуют доказательства доходов. В большинстве стран эти ограничения довольно серьезные. Например, для получения цифровой визы в Коста-Рике требуется зарабатывать не менее 3 тыс. долларов в месяц. Однако есть исключения: в Колумбии достаточно зарабатывать 750 долларов в месяц, а на острове Кюрасао достаточно просто иметь заказчиков или работодателя.

Существуют также визы для цифровых номадов с географическими ограничениями. Например, для получения немецкой визы требуется проживание только в Берлине, а работа должна быть связана с креативной индустрией. Норвегия выдает разрешения только организаторам бизнеса на острове Шпицберген.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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