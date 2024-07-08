В эти нетуристические регионы Турции поездки лучше отменить

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Россиянам рассказали, где небезопасно отдыхать в Турции

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Туризм

Представители турецких туроператоров настоятельно рекомендуют российским туристам быть осторожными во время поездки в Турцию.

Россиянам рассказали, где небезопасно отдыхать в Турции
Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

Особенно это касается тех, кто отправляется в нетуристические регионы восточной и юго-восточной Турции. В этих районах недавно произошли массовые беспорядки.

Туристы, прибывшие из России обычно проживают в отелях, находящихся не в самой Анталье, а в удаленных курортных городках и поселках, таких как Белек, Кемер, Сиде, Аланья и других, которые охраняются. На этих курортах не было никаких происшествий с российскими туристами.

Однако рекомендуется избегать поездок в Газиантеп, Хатаи и другие населенные пункты в турецкой Месопотамии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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