Обязательная оплата чаевых в Турции: что это значит для туристов

Турция упрощает оплату чаевых для туристов

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции вступил в силу новый закон, который требует от туристов оплачивать чаевые кредитными картами. По официальной версии, эти меры направлены на упрощение процесса платежей и повышение прозрачности в распределении средств. Однако многие эксперты утверждают, что настоящая цель закона — решить проблему уменьшения чаевых для персонала ресторанов, вызванную высокой стоимостью жизни и инфляцией.

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Президент Ассоциации инвесторов, ресторанов и гастрономических операторов Кайя Демирер поддерживает эти изменения, утверждая, что они способствуют увеличению доходов сотрудников и улучшают прозрачность системы. Он также отмечает, что большинство клиентов ресторанов уже используют кредитные карты для оплаты счетов, но возникают сложности с чаевыми.

В соответствии с новым законодательством чаевые могут быть выплачены только в том случае, если они указаны в квитанции как "плата за обслуживание", однако с них вычитается значительный процент, что снижает доход сотрудников. Новый закон предусматривает выплату чаевых после налогового вычета в размере 10% и обязательную обработку платежей, называемых "платой за обслуживание".

Некоторые работники ресторанов высказались против этих изменений, требуя, чтобы не было установлено ограничение на сумму чаевых. Они опасаются, что если доход от чаевых будет ограничен минимальной месячной зарплатой, персонал может снова предложить посетителям использовать наличные средства для оплаты.