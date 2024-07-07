Финляндия ужесточает правила въезда перед возможным открытием границ с Россией

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Финляндия готовится к возможному открытию границы с Россией

0:49
Туризм

Финляндия ужесточает безопасность на границе перед возможным открытием пунктов пропуска на границе с Россией. Правительство решило усилить правила иммиграции, введя более строгие требования для получения видов на жительство.

Финляндия готовится к возможному открытию границы с Россией
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

Согласно новым правилам, граждане могут быть отклонены при подаче заявлений на вид на жительство, если они предоставляют ложную информацию или находятся в стране незаконно.

Ожидается, что после введения новых законов Финляндия может "осторожно" открыть один из пунктов пропуска на границе с Россией. Премьер-министр Петтери Орпо отметил, что открытие дополнительных пунктов пропуска станет возможным при улучшении сотрудничества между странами, однако конкретная дата открытия границы пока не установлена.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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