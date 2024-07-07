Финляндия ужесточает правила въезда перед возможным открытием границ с Россией

Финляндия ужесточает безопасность на границе перед возможным открытием пунктов пропуска на границе с Россией. Правительство решило усилить правила иммиграции, введя более строгие требования для получения видов на жительство.
Согласно новым правилам, граждане могут быть отклонены при подаче заявлений на вид на жительство, если они предоставляют ложную информацию или находятся в стране незаконно.
Ожидается, что после введения новых законов Финляндия может "осторожно" открыть один из пунктов пропуска на границе с Россией. Премьер-министр Петтери Орпо отметил, что открытие дополнительных пунктов пропуска станет возможным при улучшении сотрудничества между странами, однако конкретная дата открытия границы пока не установлена.
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