Турция в шоке: были обнаружены тысячи нелегальных отелей, включая пятизвездочные

В Турции произошел значительный скандал в сфере туризма, когда были обнаружены тысячи нелегальных отелей, включая множество пятизвездочных, которые подлежат закрытию. Информация об этом стала известна благодаря публикации списка отелей, которым было приказано прекратить деятельность из-за отсутствия необходимых документов.
По сообщениям из Министерства культуры и туризма, Главное управление инвестиций и предпринимательства опубликовало список, включающий более двух тысяч отелей, не удовлетворяющих стандартам. Генеральный директор по инвестициям и предпринимательству Министерства туризма распространил это письмо среди соответствующих туристических ассоциаций, указав на курорты, где расположены такие отели.
Несмотря на возражения руководителей отелей, утверждавших, что у них имеются все необходимые сертификаты, список был временно снят с публикации. Однако это не помогло разрешить конфликт. Теперь турецкие власти обязаны пересмотреть список и найти решение для этой проблемы.
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