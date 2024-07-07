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Погодные условия создали хаос в московских аэропортах: задержки и переносы рейсов

Непогода парализовала работу московских аэропортов

1:53
Туризм

В пятницу погодные условия значительно повлияли на операционную работу московских аэропортов, приводя к задержкам и переносам рейсов. Особенно сложная ситуация сложилась в Шереметьево, где некоторые пассажиры провели до пяти часов в очередях, чтобы изменить билеты из-за отложенных рейсов. В некоторых случаях людям было отказано в посадке на стыковочные рейсы из-за ошибочной информации в системах, указывавшей на уже выполненный вылет, в то время как самолеты находились на земле.

Непогода парализовала работу московских аэропортов
Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, CC BY 4.0

Большинство ночных вылетов из Шереметьево задерживались на два-четыре часа, хотя также имелись и более значительные задержки: например, рейсы в Екатеринбург были отложены на пять часов, в Нижний Новгород на шесть, а в Красноярск на одиннадцать часов. Аналогичные задержки наблюдались и с прибывающими рейсами, составившими от одного до трех часов.

Туристические рейсы также столкнулись с трудностями, однако большинство из них вылетели в срок или с небольшими задержками. Например, рейс "Аэрофлота" в Шарм-эль-Шейх задержали почти на четыре часа. К утру ситуация начала нормализоваться, но некоторые задержки оставались, например, рейс "Аэрофлота" в Магнитогорск задержали на девять часов.

В Внуково также были задержки, но они были менее значительными — в основном от двух до четырех часов ночью. Рейсы Turkish Airlines и Pegasus в Анталию и Стамбул были задержаны примерно на два часа, однако к семи утра ситуация улучшилась.

В Домодедово задержки составили от одного до трех часов, однако серьезных нарушений не произошло. На данный момент вылеты и прибытия выполняются в соответствии с расписанием.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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