Красноярский край возглавил рейтинг молодежного туризма в России

Красноярский край признан лучшим для активного отдыха молодежи

Красноярский край возглавил список регионов России по развитию молодежного туризма, заняв первое место в специальной категории "Больше, чем регион" на Всероссийской премии "Больше, чем путешествие". Этот успех является результатом настойчивых усилий регионального проектного офиса, объединяющего власти, туристические агентства, университеты, бизнес и общественные организации.

Фото: flickr.com by Evil Erin, CC BY 2.0

Один из ключевых аспектов работы офиса — улучшение туристических маршрутов и инфраструктуры, а также подготовка специалистов для активного туризма. В рамках программы "Больше, чем путешествие" активно проводятся мероприятия, такие как экскурсии по городу Красноярску, которые знакомят молодежь с его историей, культурой и архитектурой, а также поездки к природным достопримечательностям.

Награждение состоялось на Международной выставке-форуме "Россия", где Красноярский край был представлен руководителем Агентства по молодежной политике, Виктором Коломиецем. Этот успех станет мощным стимулом для дальнейшего развития молодежного туризма в регионе к 2030 году в рамках новой государственной программы.