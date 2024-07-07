Красноярский край возглавил рейтинг молодежного туризма в России

Красноярский край возглавил список регионов России по развитию молодежного туризма, заняв первое место в специальной категории "Больше, чем регион" на Всероссийской премии "Больше, чем путешествие". Этот успех является результатом настойчивых усилий регионального проектного офиса, объединяющего власти, туристические агентства, университеты, бизнес и общественные организации.
Один из ключевых аспектов работы офиса — улучшение туристических маршрутов и инфраструктуры, а также подготовка специалистов для активного туризма. В рамках программы "Больше, чем путешествие" активно проводятся мероприятия, такие как экскурсии по городу Красноярску, которые знакомят молодежь с его историей, культурой и архитектурой, а также поездки к природным достопримечательностям.
Награждение состоялось на Международной выставке-форуме "Россия", где Красноярский край был представлен руководителем Агентства по молодежной политике, Виктором Коломиецем. Этот успех станет мощным стимулом для дальнейшего развития молодежного туризма в регионе к 2030 году в рамках новой государственной программы.
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