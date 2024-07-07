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Путешественники жалуются на качество еды в бюджетных гостиницах: от несвежих фруктов до некачественных мясных блюд

Правда о еде в бюджетных отелях: что скрывают от туристов

1:43
Туризм

После отдыха в бюджетных гостиницах путешественники чаще всего жалуются на качество еды и содержание меню. Эти нарекания касаются как разнообразия блюд, так и их свежести, что может значительно повлиять на впечатления от поездки и здоровье отдыхающих.

Правда о еде в бюджетных отелях: что скрывают от туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Tanyel, CC BY-SA 3.0

Среди недостатков туристы отмечают скудное количество мясных блюд, несмотря на изобилие рыбы и морепродуктов. Фруктов и овощей также не хватает, что огорчает отдыхающих. Во многих гостиницах постояльцам предлагают йогурты без упаковок, содержащие кусочки несвежих фруктов.

Туристы советуют избегать блюд из сырого мяса или суши из рыбы, так как неизвестны условия их хранения и продолжительность нахождения вне холодильника. Нередко блюда, не съеденные за обедом, подаются на ужин с добавлением соусов и заправок, чтобы сэкономить на продуктах.

Для приготовления яичницы, пиццы и салатов часто используют мясную нарезку, уже подававшуюся ранее в отеле.

Аналогичным образом поступают с десертами, добавляя на пирожные новый слой крема, сливок, желе или фруктов для обновления их внешнего вида перед подачей. Многие туристы этого не замечают и употребляют такие блюда, что иногда приводит к отравлениям.

Кроме того, не рекомендуется заказывать коктейли с кубиками льда, так как для их приготовления часто используют воду из-под крана. Большинство напитков делаются из порошков, поэтому предпочтительнее выбирать чай или бутилированную воду. Это обеспечит безопасность и сохранит долгожданный отдых.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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