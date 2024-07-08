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Лучшие направления для поездки из Москвы на выходные: где провести время с пользой

Куда отправиться москвичам на выходные?

2:46
Туризм » Регионы

Иногда так хочется вырваться из шумной Москвы, чтобы провести выходные за пределами города, наслаждаясь спокойной природой и интересными достопримечательностями. Если вы ищете лучшие варианты для таких мини-путешествий, вот семь отличных направлений, которые стоит рассмотреть.

Куда отправиться москвичам на выходные?
Фото: commons.wikimedia.org by Suzdal traveler, CC BY-SA 4.0

Сергиев Посад

Этот подмосковный город с богатой историей и архитектурой отлично подходит для спокойного отдыха. Посетите Троице-Сергиеву лавру, прогуляйтесь по живописным окрестностям и загляните в интересные музеи. Дорога из Москвы займет около 1,5 часов.

Звенигород

Древний русский город, расположенный в живописной долине реки Москвы, предлагает отличные возможности для пешеходных прогулок и знакомства с памятниками истории. Не пропустите Саввино-Сторожевский монастырь и Городище. Добраться сюда можно за 40-50 минут.

Коломна

Этот город, основанный еще в XII веке, привлекает туристов своими древними кремлями, монастырями, музеями и интересными гастрономическими предложениями. Прогуливаясь по Коломне, вы окунетесь в атмосферу допетровской Руси. Время в пути — около 1,5 часов.

Истра

Неподалеку от Москвы находится Новоиерусалимский монастырь, являющийся одним из главных духовных центров России. Кроме него, в Истре есть и другие достопримечательности, заслуживающие внимания туристов. Доехать можно примерно за час.

Серпухов

Этот город известен своими монастырями, живописными пейзажами и памятниками старины. Обязательно посетите Высоцкий монастырь, Белый Бом и Соборную гору. Дорога из Москвы займет около полутора часов.

Переславль-Залесский

Расположенный на берегу Плещеева озера, этот городок богат архитектурными и природными достопримечательностями. Посетите Никитский монастырь, Синий камень и прокатитесь на катере по живописным окрестностям. Добраться можно за 2-2,5 часа.

Суздаль

Древнерусский город-музей, входящий в Золотое кольцо России, очарует вас своей самобытностью и уникальной архитектурой. Здесь можно гулять часами, любуясь монастырями, церквями и старинными деревянными домами. Расстояние от Москвы — около 3 часов.

Эти города, находящиеся в радиусе 200 км от Москвы, предлагают множество вариантов для увлекательных и познавательных поездок на выходные. Выбирайте подходящее направление, собирайте компанию и отправляйтесь в путешествие!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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