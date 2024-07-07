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Скандал в Турции: министерство туризма требует закрыть тысячи нелегальных отелей

В Турции выявили более тысячи нелегальных отелей, включая сотни пятизвёздочных

1:09
Туризм

В Турции разгорелся масштабный скандал в туристической отрасли. Министерство культуры и туризма сообщило о выявлении тысячи нелегальных отелей, включая сотни пятизвёздочных, которые подлежат закрытию. Это стало возможным после публикации списка отелей, которым было предписано прекратить деятельность из-за отсутствия необходимых разрешений.

В Турции выявили более тысячи нелегальных отелей, включая сотни пятизвёздочных
Фото: openverse by Argenberg, CC BY 2.0

Согласно источникам, Главное управление инвестиций и предпринимательства обнародовало перечень из более чем двух тысяч отелей, не соответствующих требованиям. Генеральный директор по инвестициям и предпринимательству Министерства туризма направил это письмо соответствующим туристическим ассоциациям, указав курорты, где находятся эти отели.

Однако многие управляющие отелей выразили недовольство таким решением, утверждая, что у них имеются все нужные сертификаты. Впоследствии список был временно отозван, но это не улучшило ситуацию. Теперь турецкие власти должны пересмотреть этот список и найти выход из сложившейся проблемы, сообщает gosrf. ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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