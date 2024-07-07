Туристы назвали курорты с максимальной безопасностью для отдыха в 2024 году

Cамые безопасные для отдыха регионы Крыма и Краснодарского края, где можно отдыхать в 2024 году, выбрали туристы в опросах, проведённых в самых популярных туристических Telegram-чатах и пабликах.
В голосованиях приняли участие 42 тысячи туристов, из которых около 27 тысяч человек голосовали в Telegram, сообщает TimesRu.
В Крыму, по мнению путешественников, самыми безопасными местами оказались:
В Краснодарском крае лидировал Сочи, за ним следовала Анапа и Геленджик с Адлером.
Также в топ попали:
Несмотря на это, некоторые туристы выразили мнение, что нет регионов в России, которые можно назвать абсолютно безопасными. Они добавили, что жизнь продолжается и это не останавливает их от путешествий и отдыха.
Ранее Pravda.Ru опубликовала карту безопасности отдыха на юге России летом-2024 и мнения военных, турэкспертов и самих туристов, безопасно ли ехать в Анапу, Сочи и Крым отдыхать.
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