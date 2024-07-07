Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
BlackRock приобрела компанию Preqin за 3,32 млрд долларов
Екатерина Мизулина о нападении на рэпера Кишлака: насилие недопустимо
Из каких грибов нельзя варить суп
На каких расстояниях камеры фиксируют правонарушения на дорогах
Ученые разработали протез ноги, который управляется нервной системой
InZoi: новый конкурент Sims с инновационными функциями
Владислав Третьяк: Все равно через какое-то время будем участвовать на ЧМ, Олимпиадах
Средства защиты растений: что нужно знать каждому фермеру
Что делать, если ваш питомец страдает от разлуки с хозяевами?
Туристы назвали курорты с максимальной безопасностью для отдыха в 2024 году

TimesRu: ЮБК и Сочи вошли в топ самых безопасных для отдыха-2024

1:46
Туризм

Cамые безопасные для отдыха регионы Крыма и Краснодарского края, где можно отдыхать в 2024 году, выбрали туристы в опросах, проведённых в самых популярных туристических Telegram-чатах и пабликах.

TimesRu: ЮБК и Сочи вошли в топ самых безопасных для отдыха-2024
Фото: FromOlenevkawithlove by Olga Bogdanova

В голосованиях приняли участие 42 тысячи туристов, из которых около 27 тысяч человек голосовали в Telegram, сообщает TimesRu.

В Крыму, по мнению путешественников, самыми безопасными местами оказались:

  1. южный берег с городами Ялта, Алушта и соседними посёлками;
  2. затем юго-восточный берег с Феодосией, Судаком и Новым Светом;
  3. на третьем месте по безопасности оказался Симферополь;
  4. безопасным отпуск в 2024 году считают едущие в Бахчисарай, Евпаторию, Заозёрное;
  5. в топе также находятся Оленёвка, Штормовое и Поповка;
  6. завершает топ восточный берег полуострова - Керчь и Щёлкино.

В Краснодарском крае лидировал Сочи, за ним следовала Анапа и Геленджик с Адлером.

Также в топ попали:

  • Кабардинка,
  • Лазаревское,
  • Архипо-Осиповка,
  • Прасковеевка,
  • Витязево,
  • Джубга.

Несмотря на это, некоторые туристы выразили мнение, что нет регионов в России, которые можно назвать абсолютно безопасными. Они добавили, что жизнь продолжается и это не останавливает их от путешествий и отдыха.

Ранее Pravda.Ru опубликовала карту безопасности отдыха на юге России летом-2024 и мнения военных, турэкспертов и самих туристов, безопасно ли ехать в Анапу, Сочи и Крым отдыхать.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Оптимальный срок: когда нужно скашивать ботву клубники

Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.

Задержка со скашиванием листьев клубники может снизить урожай
Простой способ добиться обильного плодоношения огурцов
Хотите огурцы круглое лето? Подкармливайте растения по этому рецепту раз в 10 дней
Основные ошибки при похудении с помощью ходьбы: советы фитнес-тренера
Стоимость древесины в Финляндии бьёт рекорды: страна столкнулась с обратным эффектом санкций
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак
Кабачки в сырной панировке: вкуснее и интереснее, чем обычные жареные кабачки
Отцы Жанны Фриске выкупили долю сына в её квартире: сохранение наследия и планы на будущее
Отцы Жанны Фриске выкупили долю сына в её квартире: сохранение наследия и планы на будущее
Последние материалы
Каким показаниям приборной панели не стоит доверять
Популярность BNPL-сервисов растёт: покупатели предпочитают разбивать оплату на части
Опубликовано исследование на тему заметности внеземных терраформирований для человека
Рецепт маринованных огурцов
Айтишник рассказал, где лучше all inclusive - в Турции или Египте
Петр Чернышев: верность клятве и борьба за жизнь Анастасии Заворотнюк
Видеокарты AMD Radeon RX 8000 могут быть представлены на CES 2025
Португальская команда вылетела с Евро-2024
Как правильно сажать и выращивать бегонию: советы экспертов
В летний период особенно важно следить за качеством продуктов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников