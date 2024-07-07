Туристы назвали курорты с максимальной безопасностью для отдыха в 2024 году

TimesRu: ЮБК и Сочи вошли в топ самых безопасных для отдыха-2024

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Cамые безопасные для отдыха регионы Крыма и Краснодарского края, где можно отдыхать в 2024 году, выбрали туристы в опросах, проведённых в самых популярных туристических Telegram-чатах и пабликах.

Фото: FromOlenevkawithlove by Olga Bogdanova

В голосованиях приняли участие 42 тысячи туристов, из которых около 27 тысяч человек голосовали в Telegram, сообщает TimesRu.

В Крыму, по мнению путешественников, самыми безопасными местами оказались:

южный берег с городами Ялта, Алушта и соседними посёлками; затем юго-восточный берег с Феодосией, Судаком и Новым Светом; на третьем месте по безопасности оказался Симферополь; безопасным отпуск в 2024 году считают едущие в Бахчисарай, Евпаторию, Заозёрное; в топе также находятся Оленёвка, Штормовое и Поповка; завершает топ восточный берег полуострова - Керчь и Щёлкино.

В Краснодарском крае лидировал Сочи, за ним следовала Анапа и Геленджик с Адлером.

Также в топ попали:

Кабардинка,

Лазаревское,

Архипо-Осиповка,

Прасковеевка,

Витязево,

Джубга.

Несмотря на это, некоторые туристы выразили мнение, что нет регионов в России, которые можно назвать абсолютно безопасными. Они добавили, что жизнь продолжается и это не останавливает их от путешествий и отдыха.

Ранее Pravda.Ru опубликовала карту безопасности отдыха на юге России летом-2024 и мнения военных, турэкспертов и самих туристов, безопасно ли ехать в Анапу, Сочи и Крым отдыхать.