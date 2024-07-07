Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из каких грибов нельзя варить суп
На каких расстояниях камеры фиксируют правонарушения на дорогах
InZoi: новый конкурент Sims с инновационными функциями
Ученые разработали протез ноги, который управляется нервной системой
Владислав Третьяк: Все равно через какое-то время будем участвовать на ЧМ, Олимпиадах
Средства защиты растений: что нужно знать каждому фермеру
Что делать, если ваш питомец страдает от разлуки с хозяевами?
Капельницы красоты и детокса на дому опасны для здоровья
Страхование как форма гражданско-правовой ответственности
Frontend-разработчик оценил all inclusive Турции и Египта

Айтишник рассказал, где лучше all inclusive - в Турции или Египте

2:11
Туризм

Артем работает frontend-разработчиком и обожает путешествовать. Вместе с женой он вновь оценил all inclusive Египта и Турции. Своими впечатлениями Артем поделился с Level.Travel.

Айтишник рассказал, где лучше all inclusive - в Турции или Египте
Фото: freepik.com by master1305 is licensed under Free More info

В Египте привлекли внимание морские обитатели, арабская кухня и вечерние развлекательные программы. Море в Египте теплое даже в конце осени, что позволяет насладиться купанием. Особенно порадовали Артема национальные котлеты из булгура с фаршем, луком и пряностями, и великолепные финики — крупные, свежие и вкусные. Туристы наслаждались рыбой гриль и креветками. Каждый день была организована разнообразная развлекательная программа, несмотря был несезон. В отелях предлагались занятия йогой, зарядка, живая музыка, вечерние шоу и танцевальные выступления. Единственным недостатком было то, что услуги спа-центров предоставлялись за дополнительную плату.

В Турции семейная пара оценила безопасное море, спа-комплексы и свежую выпечку. Жене Артема больше понравилась кухня в Турции — она назвала ее настоящим гастрономическим райем. В турецких отелях преимущественно подают европейскую еду, в то время как в Египте — арабскую. В ресторанах можно насладиться ароматными кебабами, сочными овощами и свежей выпечкой. Жена особенно полюбился симит — хрустящий турецкий бублик с кунжутом. В Турции почти нет отелей с платными хаммамами, и туристы могли посещать спа-комплексы с бассейнами в любое время, оплачивая лишь массаж, который был значительно дешевле, чем в Египте. Анимация в Турции работает только в сезон с мая по октябрь.

По мнению Артема, Турция привлечет тех, кто ценит высокий уровень сервиса, предпочитает европейскую кухню, любит прогулки по городу и увлекается плаванием. А Египет подойдет всем, кто восхищается красотой подводного мира, ценит арабский колорит и предпочитает полноценный пляжный отдых.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Оптимальный срок: когда нужно скашивать ботву клубники

Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.

Задержка со скашиванием листьев клубники может снизить урожай
Простой способ добиться обильного плодоношения огурцов
Хотите огурцы круглое лето? Подкармливайте растения по этому рецепту раз в 10 дней
Основные ошибки при похудении с помощью ходьбы: советы фитнес-тренера
Стоимость древесины в Финляндии бьёт рекорды: страна столкнулась с обратным эффектом санкций
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак
Кабачки в сырной панировке: вкуснее и интереснее, чем обычные жареные кабачки
Отцы Жанны Фриске выкупили долю сына в её квартире: сохранение наследия и планы на будущее
Отцы Жанны Фриске выкупили долю сына в её квартире: сохранение наследия и планы на будущее
Последние материалы
Каким показаниям приборной панели не стоит доверять
Популярность BNPL-сервисов растёт: покупатели предпочитают разбивать оплату на части
Опубликовано исследование на тему заметности внеземных терраформирований для человека
Рецепт маринованных огурцов
Айтишник рассказал, где лучше all inclusive - в Турции или Египте
Петр Чернышев: верность клятве и борьба за жизнь Анастасии Заворотнюк
Видеокарты AMD Radeon RX 8000 могут быть представлены на CES 2025
Португальская команда вылетела с Евро-2024
Как правильно сажать и выращивать бегонию: советы экспертов
В летний период особенно важно следить за качеством продуктов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников