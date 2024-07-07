Frontend-разработчик оценил all inclusive Турции и Египта

Айтишник рассказал, где лучше all inclusive - в Турции или Египте

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Артем работает frontend-разработчиком и обожает путешествовать. Вместе с женой он вновь оценил all inclusive Египта и Турции. Своими впечатлениями Артем поделился с Level.Travel.

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В Египте привлекли внимание морские обитатели, арабская кухня и вечерние развлекательные программы. Море в Египте теплое даже в конце осени, что позволяет насладиться купанием. Особенно порадовали Артема национальные котлеты из булгура с фаршем, луком и пряностями, и великолепные финики — крупные, свежие и вкусные. Туристы наслаждались рыбой гриль и креветками. Каждый день была организована разнообразная развлекательная программа, несмотря был несезон. В отелях предлагались занятия йогой, зарядка, живая музыка, вечерние шоу и танцевальные выступления. Единственным недостатком было то, что услуги спа-центров предоставлялись за дополнительную плату.

В Турции семейная пара оценила безопасное море, спа-комплексы и свежую выпечку. Жене Артема больше понравилась кухня в Турции — она назвала ее настоящим гастрономическим райем. В турецких отелях преимущественно подают европейскую еду, в то время как в Египте — арабскую. В ресторанах можно насладиться ароматными кебабами, сочными овощами и свежей выпечкой. Жена особенно полюбился симит — хрустящий турецкий бублик с кунжутом. В Турции почти нет отелей с платными хаммамами, и туристы могли посещать спа-комплексы с бассейнами в любое время, оплачивая лишь массаж, который был значительно дешевле, чем в Египте. Анимация в Турции работает только в сезон с мая по октябрь.

По мнению Артема, Турция привлечет тех, кто ценит высокий уровень сервиса, предпочитает европейскую кухню, любит прогулки по городу и увлекается плаванием. А Египет подойдет всем, кто восхищается красотой подводного мира, ценит арабский колорит и предпочитает полноценный пляжный отдых.