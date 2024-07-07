В аптечке туриста должны быть именно эти лекарства

Эксперт рассказала, какие лекарства необходимо взять с собой туристу

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эндокринолог Диляра Лебедева рекомендует взять с собой в отпуск лекарства от расстройства желудка в первую очередь. Об этом передает "Спорт-Экспресс".

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По её мнению, на отдыхе есть большая вероятность получить несварение после знакомства с экзотическими блюдами. Поэтому в аптечке туриста обязательно должны быть сорбенты, прокинетики (препараты от боли в животе), антибиотики для кишечника, ферменты и препараты от обезвоживания.

Кроме того, специалист советует взять жаропонижающие средства, лекарства для горла, препараты от кашля и сосудосуживающие капли для носа. По её словам, эти препараты необходимы во время отпуска, так как можно простудиться из-за кондиционеров в самолетах и отелях.

Также стоит добавить в аптечку антибиотики широкого спектра, антигистаминные средства, бинты (включая пластыри и ножницы) и средства для обработки ран.