Одевайтесь правильно: советы по выбору одежды для путешествий в разные уголки мира

Гардероб для туриста: что стоит учитывать при поездке в разные страны

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Важно помнить, что законодательство и нормы поведения различаются в разных странах. То, что принято у нас, может быть неправильно понято в более консервативных странах.

Фото: unsplash.com by Nastya Polyakova nasplkva, PDM

Если вы планируете посетить Центральную Африку (Конго, Чад, Экваториальная Гвинея, Камерун, Ангола и др.), избегайте одежды синего и черного цветов, так как эти оттенки привлекают опасную муху цеце.

При посещении стран с нестабильной экономикой или высоким уровнем преступности не стоит брать с собой дорогие ювелирные украшения или ценные вещи, чтобы не стать жертвой ограбления. Эксперты также считают, что драгоценности неуместны при любом виде отдыха.

Лучший вариант — покупать одежду на месте прибытия и одеваться так же, как местные жители. Это поможет избежать культурных разногласий, связанных со стилем.

В странах с исламским вероисповеданием следует одеваться консервативно, так как откровенная одежда там не приветствуется. Открытую одежду можно носить только на территории отеля или в туристических кварталах.

В таких странах следует быть особенно аккуратными и осторожными. Внимательно изучите местные законы, поскольку они могут быть весьма строгими. Например, посещение Мекки представителем другой религии карается смертью.

При посещении религиозных объектов одежда должна быть максимально закрытой и классической. Женщинам стоит иметь при себе личный платок, чтобы не пользоваться общим.

В странах с другим вероисповеданием не стоит демонстрировать крестик и другую религиозную атрибутику.

Избегайте одежды с национальными флагами, оскорбительными выражениями и надписями, значение которых вам неизвестно.