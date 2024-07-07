Специалисты по туризму назвали города, цены на гостиницы в которых самые низкие

Специалисты определили, что в Ростове-на-Дону самые недорогие гостиницы

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты сервиса для планирования путешествий "OneTwoTrip" определили российские и зарубежные города, в которых летом средние цены на проживание в гостиницах наиболее низкие. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Фото: unsplash.com by Jakub Gorajek cinegeek, PDM

Сообщается, что эксперты проанализировали цены гостиниц категории 3 звезды в период с июля по сентябрь. В нашей стране самым дешёвым оказалось проживание в Ростове-на-Дону (2 тысячи рублей в сутки), Смоленске (2,1 тысячи) и Уфе (2,3 тысячи). Что касается отдыха за рубежом, то наиболее привлекательными в ценовом плане для туристов стали города Дананг (Вьетнам, 1,2 тысячи), Бангкок (Таиланд, 1,4 тысячи) и Кута (Бали, 1,5 тысячи).

Ранее Pravda.Ru писала, что эксперт по туризму рассказал о тонкостях летнего отдыха в 2024 году.