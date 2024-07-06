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Как не попасть в ресторан-ловушку для туристов: советы и признаки, которые стоит учитывать

Топ-3 признака туристических ресторанов-ловушек, о которых стоит знать всем туристам

1:26
Туризм

Совсем недавно появился термин "ресторан-ловушка для туристов". Это заведение общественного питания, ориентированное исключительно на путешественников и их кошельки. В таких ресторанах еда часто бывает невкусной, а цены — завышенными. Эксперты объяснили, как распознать такие места, сообщает rambler. ru.

Топ-3 признака туристических ресторанов-ловушек, о которых стоит знать всем туристам
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Агрессивная реклама

У ресторанов-ловушек часто стоят зазывалы, активно привлекающие внимание прохожих. Они обещают различные акции, скидки и подарки, чтобы завлечь посетителей. Однако на практике большинство этих обещаний не выполняются.

Обширное меню

Такие заведения стараются угодить всем сразу, поэтому предлагают блюда самых разных кухонь мира. Но найти кафе, где одинаково вкусно готовят и борщ, рамэн и суши, практически невозможно. Стоит ли тратить деньги на еду, которая не приносит удовольствия?

Типичные десерты

В меню десертов ресторанов-ловушек часто встречаются такие стандартные позиции, как классический чизкейк, кекс и лимонный пирог. Опытные путешественники и рестораторы отмечают, что такие десерты редко готовятся в местах с действительно вкусной едой и качественным сервисом. Универсальность и отсутствие оригинальности — ещё один признак ресторана-ловушки.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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