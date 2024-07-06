Турецкий парламент утвердил новые правила досмотра пассажиров в аэропортах страны

В Турции усилят процедуру досмотра пассажиров в аэропортах. Парламент страны утвердил поправки к закону о гражданской авиации, как сообщает РИА Новости.
Теперь досмотр пассажиров будет осуществляться на входе в терминал и при входе в зону посадки. В случае, если пассажир не успеет пройти досмотр или откажется от проверки своих вещей и себя, ему будет отказано в доступе в терминал или в зону вылета.
Кроме этого, работники аэропортов получат право проводить досмотр туристов под контролем сил безопасности. Это изменение направлено на усиление мер безопасности и обеспечение защиты пассажиров и персонала аэропортов.
Новые правила включают более строгие меры досмотра, что может вызвать дополнительные задержки для пассажиров. Тем не менее, власти подчёркивают, что такие меры необходимы для предотвращения угроз безопасности.
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