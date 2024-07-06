Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как эффективно бороться с мокрицей в саду и огороде
Что такое моточасы и как они помогают оценить ресурс двигателя
63% родителей мечтают об одиночестве после отпуска с детьми
Топ-3 признака туристических ресторанов-ловушек, о которых стоит знать всем туристам
Как зонировать однокомнатную квартиру
Как избежать вреда от повседневных уходовых средств
Microsoft обновляет Game Pass: что нового в июле 2024 года
Соевые продукты улучшают когнитивные функции детей
Звездные ветры начали дуть от странной "звезды", потерянной 840 лет назад
Турецкий парламент утвердил новые правила досмотра пассажиров в аэропортах страны

В аэропортах Турции ужесточат правила досмотра пассажиров

0:59
Туризм

В Турции усилят процедуру досмотра пассажиров в аэропортах. Парламент страны утвердил поправки к закону о гражданской авиации, как сообщает РИА Новости.

В аэропортах Турции ужесточат правила досмотра пассажиров
Фото: commons.wikimedia.org by KureCewlik81, CC BY-SA 4.0

Теперь досмотр пассажиров будет осуществляться на входе в терминал и при входе в зону посадки. В случае, если пассажир не успеет пройти досмотр или откажется от проверки своих вещей и себя, ему будет отказано в доступе в терминал или в зону вылета.

Кроме этого, работники аэропортов получат право проводить досмотр туристов под контролем сил безопасности. Это изменение направлено на усиление мер безопасности и обеспечение защиты пассажиров и персонала аэропортов.

Новые правила включают более строгие меры досмотра, что может вызвать дополнительные задержки для пассажиров. Тем не менее, власти подчёркивают, что такие меры необходимы для предотвращения угроз безопасности.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак

Когда речь заходит о самых умных и поддающихся дрессировке породах собак, на ум сразу приходит немецкая овчарка. Однако вопреки распространённому мнению, это не самая способная к обучению порода. Давайте разберёмся, кто же занимает первое место по дрессировке среди четвероногих питомцев.

Озадачены, какая собака самая умная?
Как эффективно худеть с помощью ходьбы: рекомендации эксперта
Основные ошибки при похудении с помощью ходьбы: советы фитнес-тренера
Кабачки в сырной панировке: вкуснее и интереснее, чем обычные жареные кабачки
Стоимость древесины в Финляндии бьёт рекорды: страна столкнулась в обратным эффектом санкций
"Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Очень простой рулет с вареньем: нужны всего четыре ингредиента и полчаса времени
Верка Сердючка не хочет выступать за Украину: что стоит за отказом от концерта
Вкуснейший фруктовый коктейль с ягодами и кефиром: самый полезный летний напиток
Вкуснейший фруктовый коктейль с ягодами и кефиром: самый полезный летний напиток
Последние материалы
Что такое моточасы и как они помогают оценить ресурс двигателя
63% родителей мечтают об одиночестве после отпуска с детьми
Топ-3 признака туристических ресторанов-ловушек, о которых стоит знать всем туристам
Как зонировать однокомнатную квартиру
Как избежать вреда от повседневных уходовых средств
Microsoft обновляет Game Pass: что нового в июле 2024 года
Соевые продукты улучшают когнитивные функции детей
Звездные ветры начали дуть от странной "звезды", потерянной 840 лет назад
Экс-футболист "Ливерпуля" Фирмино стал пастором в 32 года
Мост через Волгу в составе обхода Твери прошел испытания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников