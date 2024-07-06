Туристы из Оренбуржья рассказали о проблемах отдыха на песчаных пляжах Анапы

Анапа разочаровала: неприятный запах и прохладная вода пугают туристов

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Анапа пользуется особой популярностью, благодаря обилию песчаных пляжей, но именно они вызывают наибольшие проблемы. Туристы из Оренбуржья поделились своими впечатлениями о недостатках этого курорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Art-top, CC BY 3.0

У берега можно заметить большое количество водорослей, которые издают неприятный запах, а также множество медуз в море. Вода, по словам читателей "56orb", прохладная — около 23 градусов.

Отдыхающие отмечают, что водоросли встречаются только на песчаных пляжах, тогда как галечные пляжи остаются чистыми. Туристы, успевшие посетить различные курорты Краснодарского края, советуют выбирать Большой Утриш или Сукко — эти места находятся недалеко от Анапы и до них можно добраться на общественном транспорте.

В самой Анапе выделяют пляж "40 лет Победы", который привлекает своим видом, но купаться там можно лишь на свой страх и риск из-за каменистого дна.

В общем, отмечается, что на пляжах много людей, цены высокие или сопоставимые с ценами в Оренбурге, а парковки часто переполнены.