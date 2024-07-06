Пресс-служба "Аэрофлота" дала комментарий по ситуации в Шереметьево

В Аэрофлоте прокомментировали ситуацию в Шереметьево. Несмотря на увеличение времени ожидания регистрации, авиакомпания гарантирует, что все пассажиры успеют вылететь своими рейсами.
Для трансферных пассажиров, которые потеряли свои стыковки, и для пассажиров, не успевающих пройти регистрацию, компания бесплатно предоставляет возможность перерегистрации на другие ближайшие рейсы.
Пассажиры, которые уже прошли досмотр и ожидают вылета в чистой зоне аэропорта, в случае отклонения от расписания будут обеспечены обслуживанием в соответствии с правилами и стандартами.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.