Пресс-служба "Аэрофлота" дала комментарий по ситуации в Шереметьево

Транспортный коллапс в Шереметьево: "Аэрофлот" отвергает все обвинения

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Аэрофлоте прокомментировали ситуацию в Шереметьево. Несмотря на увеличение времени ожидания регистрации, авиакомпания гарантирует, что все пассажиры успеют вылететь своими рейсами.

Фото: commons.wikimedia.org by Sasha Krotov, CC BY 3.0

Для трансферных пассажиров, которые потеряли свои стыковки, и для пассажиров, не успевающих пройти регистрацию, компания бесплатно предоставляет возможность перерегистрации на другие ближайшие рейсы.

Пассажиры, которые уже прошли досмотр и ожидают вылета в чистой зоне аэропорта, в случае отклонения от расписания будут обеспечены обслуживанием в соответствии с правилами и стандартами.