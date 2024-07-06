Стамбул — город кошек: почему здесь живет 150 тыс. кошек

По официальным данным, в Стамбуле проживает приблизительно 150 тысяч кошек, что в два раза больше, чем в Москве. Однако по мнению туристов, кошек в этом городе гораздо больше, чем показывают статистические данные.
Стамбул часто называют "городом кошек" и "кошачьим раем" в туристических буклетах. Большинство из них дружелюбные и любят, когда их гладят, а местные жители активно строят для них укрытия.
Такое особое отношение к кошкам связано с историческим использованием их для борьбы с грызунами и защиты продовольственных запасов. В исламе кошки считаются особенно уважаемыми животными, им разрешено входить в мечети, и помощь им считается благочестивым поступком.
В Турции убийство кошки является уголовным преступлением, за которое предусмотрено тюремное заключение до четырех лет.
Накануне 6 июля жители и гости Стамбула могли наблюдать падение метеорита.
Турецкие курорты остаются одними из самых популярных направлений отдыха для россиян.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.