Стамбул — город кошек: почему здесь живет 150 тыс. кошек

Почему в Турции так много кошек

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

По официальным данным, в Стамбуле проживает приблизительно 150 тысяч кошек, что в два раза больше, чем в Москве. Однако по мнению туристов, кошек в этом городе гораздо больше, чем показывают статистические данные.

Фото: flickr.com by Hisashi, CC BY-SA 2.0

Стамбул часто называют "городом кошек" и "кошачьим раем" в туристических буклетах. Большинство из них дружелюбные и любят, когда их гладят, а местные жители активно строят для них укрытия.

Такое особое отношение к кошкам связано с историческим использованием их для борьбы с грызунами и защиты продовольственных запасов. В исламе кошки считаются особенно уважаемыми животными, им разрешено входить в мечети, и помощь им считается благочестивым поступком.

В Турции убийство кошки является уголовным преступлением, за которое предусмотрено тюремное заключение до четырех лет.

Накануне 6 июля жители и гости Стамбула могли наблюдать падение метеорита.

Турецкие курорты остаются одними из самых популярных направлений отдыха для россиян.