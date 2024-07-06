Отдых в России: почему большинство россиян выбирают отдых на родине

Большинство россиян предпочитают отдыхать в России

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство россиян (42%) предпочитают отдыхать в России, согласно опросу NEWS. ru. 11% опрошенных предпочитают турецкие курорты. По 6% россиян выбирают Европу или страны Восточной Азии для своего отпуска. Египет и страны СНГ предпочитают по 2% респондентов каждый, а 1% отдают предпочтение Китаю. Дополнительно 30% россиян проявили интерес к вопросу о том, что такое отдых. В опросе приняли участие более 4 тысяч человек.

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Наталия Ансталь, известная тревел-блогер, поделилась советами о путешествиях в Индонезию. Она рекомендует туристам, желающим познакомиться с индонезийской культурой, посетить остров Ява. Также стоит обратить внимание на остров Комодо, где можно увидеть ящерицы. Ансталь подчеркнула, что Индонезия предлагает много интересного для путешественников благодаря удобной логистике.

Она также отметила, что остров Бали является главным туристическим направлением, сочетающим различные виды отдыха, включая серфинг. Среди достопримечательностей Бали выделяются водопад Секумпул и вулкан Батур, где можно насладиться красивым рассветом. Неподалеку от Бали находятся острова Гили с коралловыми рифами, идеальные для спокойного пляжного отдыха.