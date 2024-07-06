Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские борцы отказались участвовать в олимпиаде в Париже
Летний уход для лица: эффективные маски до начала осени
Дрожжевые булочки для хлебной корзины: простой рецепт без молока и яиц
Моника Беллуччи рассказала о впечатлениях от Большого театра в Москве
Лучшие упражнения для поддержания формы после 50 лет
Как создать функциональное пространство на участке 6 соток
Японское правительство завершило переход от дискет к современным технологиям
Расшифрован древний язык с найденной в Турции таблички
Транспортный коллапс в Шереметьево: "Аэрофлот" отвергает все обвинения
Отдых в России: почему большинство россиян выбирают отдых на родине

Большинство россиян предпочитают отдыхать в России

1:26
Туризм

Большинство россиян (42%) предпочитают отдыхать в России, согласно опросу NEWS. ru. 11% опрошенных предпочитают турецкие курорты. По 6% россиян выбирают Европу или страны Восточной Азии для своего отпуска. Египет и страны СНГ предпочитают по 2% респондентов каждый, а 1% отдают предпочтение Китаю. Дополнительно 30% россиян проявили интерес к вопросу о том, что такое отдых. В опросе приняли участие более 4 тысяч человек.

Большинство россиян предпочитают отдыхать в России
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Наталия Ансталь, известная тревел-блогер, поделилась советами о путешествиях в Индонезию. Она рекомендует туристам, желающим познакомиться с индонезийской культурой, посетить остров Ява. Также стоит обратить внимание на остров Комодо, где можно увидеть ящерицы. Ансталь подчеркнула, что Индонезия предлагает много интересного для путешественников благодаря удобной логистике.

Она также отметила, что остров Бали является главным туристическим направлением, сочетающим различные виды отдыха, включая серфинг. Среди достопримечательностей Бали выделяются водопад Секумпул и вулкан Батур, где можно насладиться красивым рассветом. Неподалеку от Бали находятся острова Гили с коралловыми рифами, идеальные для спокойного пляжного отдыха.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Артистка проживает с семьёй в Израиле.

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
"Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Последние материалы
Скрывать преступления наёмников на Украине становится всё труднее
Как не лишиться прав при перевозке груза в авто с открытым багажником
Как крупные самолеты устойчивы к турбулентности
Тренировки способствуют защите нервов у пациентов с раком
В Фонде кино сообщили о существенном "омоложении" посетителей кинотеатров
София снова подставит Москву, стоит принять её миротворческие инициативы по Украине
В ВолгГТУ разработали умную систему для эффективного кормления рыбы
Шура отметил свой 49-й день рождения покупкой квартиры в столице
Эксперты рассказали, как отучить котов гадить в подъезде
Павел Прилучный решил забрать сына и дочь у Муцениеце
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников