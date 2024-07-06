Большие самолеты vs турбулентность: почему масса играет ключевую роль

Как крупные самолеты устойчивы к турбулентности

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крупные и тяжелые самолеты имеют большую устойчивость к турбулентности благодаря своей значительной массе и инерции. Это позволяет им справляться с экстремальными условиями и минимизировать воздействие внезапных колебаний. Например, недавний случай на борту рейса Air Europa, где 30 человек получили ранения из-за сильной турбулентности на Boeing 787-9 Dreamliner, подтверждает эту особенность.

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Бывший пилот Ленни Ли объяснил, что крупные самолеты, находящиеся в устойчивом режиме полета, лучше справляются с турбулентностью по сравнению с меньшими моделями благодаря их способности прогнозировать и маневрировать с помощью высокоточных систем управления полетом.

Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, отмечает увеличение уровня турбулентности над Соединенными Штатами и Североатлантическим регионом за последние 40 лет, что подчеркивает актуальность вопроса для воздушного транспорта. Однако эксперты подчеркивают, что даже крупные самолеты могут сталкиваться с сильными воздушными потоками, и эта проблема требует постоянного внимания и дальнейших исследований.