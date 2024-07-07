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Боль от него может держаться месяцами: самое опасное растение Австралии

С ним лучше не встречаться: самое смертоносное растение Австралии

1:50
Туризм

В Австралии произрастает одно из наиболее опасных растений в мире — Жалящее дерево. На континенте его и вовсе называют самым смертоносным представителем местной флоры. С ним следует быть бдительным не только австралийцам, но и туристам. Рассказываем, чем опасно это удивительное растение.

С ним лучше не встречаться: самое смертоносное растение Австралии
Фото: scienceimage.csiro.au by Willem van Aken, CC BY 3.0

Жалящее дерево выглядит как большой раскидистый кустарник, листья которого схожи с сердцем, а плоды — с ягодами шелковицы. Его стебель, плоды и листья покрыты маленькими волосками, как у крапивы. Однако если дотронуться до них, то последствия будут гораздо серьёзнее. Дело в том, что волоски Жалящего дерева содержат в себе сильный токсин. Он способен вызвать ужасную боль, которая может длиться многие часы и даже месяцы. Группа исследователей из Университета Квинсленда определила, что токсин растения похож на яды конусообразных улиток и некоторых видов пауков.

Ежегодно из-за сильнейшей боли от ожогов Жалящего дерева погибает множество животных. Кроме того, люди тоже подвержены пагубным последствиям встречи с растением. Например, весной 2023 года многие СМИ сообщили о случае, который произошёл с жительницей Австралии Наоми Льюис. Она каталась на велосипеде, но в один момент случайно упала на самое опасное растение континента. 

"Это было ужасно. Боль была невыносимая. Когда она достигла предела, меня начало тошнить", — вспоминала пострадавшая.

Наоми Льюис госпитализировали. В больнице ей давали обезболивающие и клали на поражённые участки тела нагретые одеяла. Тем не менее, даже по прошествии 9 месяцев она продолжала временами испытывать жгучую боль.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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