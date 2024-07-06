Как избежать переполнения багажа при перелетах: советы и рекомендации

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Почему стоит перестать перегружать сумки в путешествиях

1:21
Туризм

В последнее время некоторые пассажиры сталкиваются с проблемой излишнего багажа при посадке на свой рейс. Это вызывает удивление среди экипажа, особенно когда пассажиры берут с собой так много вещей, будто готовятся к продолжительному путешествию по лесу, а не к перелету через Атлантику.

Почему стоит перестать перегружать сумки в путешествиях
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

По словам одной стюардессы, такая практика стала распространенной благодаря туристическим "лайфхакам", которые активно обсуждаются в интернете. Она отмечает, что многие пассажиры приносят на борт большие сумки с разнообразным снаряжением, включая зарядные устройства, подушки для путешествий, специальные игрушки и даже бутылки воды.

Один из факторов, способствующих этому явлению, — растущая тревога пассажиров относительно качества воды на борту самолета. Тем не менее, стюардесса заверяет, что вода, используемая для приготовления напитков, предварительно кипятится для уничтожения любых возможных инфекций, и поэтому полностью безопасна для потребления.

Кроме того, в большинстве аэропортов можно легко пополнить запасы воды в бутылках, что устраняет необходимость в их приносе на борт. Таким образом, хотя у некоторых пассажиров могут быть свои предпочтения или экологические убеждения, нет причин беспокоиться о качестве воды на борту.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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