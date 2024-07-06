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Массовое пищевое отравление в турецком отеле: власти начали расследование

Турецкие власти начали расследование массового пищевого отравления в отеле

0:59
Туризм

Власти Турции ведут расследование инцидента с массовым отравлением, произошедшим в одном из отелей в курортном городе Бодрум. По информации местных СМИ, множество гостей обратились за медицинской помощью после ужина, сообщив о недомогании. В результате 19 человек, включая сотрудников отеля, были доставлены в больницу.

Турецкие власти начали расследование массового пищевого отравления в отеле
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

Все пострадавшие жаловались на схожие симптомы: боли в животе, тошноту и рвоту. На месте происшествия была оказана медицинская помощь, после чего пациентов доставили в государственную больницу Бодрума. На текущий момент 19 человек уже выписали из медучреждения после лечения.

Полиция начала расследование, чтобы выяснить причину отравления. Для этого взяты образцы продуктов питания и питьевой воды, которые употребляли пострадавшие до возникновения симптомов. Результаты экспертизы пока неопределены.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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