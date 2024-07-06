Италия в напряжении: вулкан Этна и Стромболи пробудились одновременно

Пробуждение вулканов Этна и Стромболи в Италии породили тревогу

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Италии произошло пробуждение двух вулканов одновременно. На Сицилии вулкан Этна выбросил столб пепла на высоту 4,5 км, а также началось извержение лавы по его склонам. В результате частично закрыли аэропорт Катании: засыпало несколько взлетно-посадочных полос пеплом, из-за чего некоторые рейсы задерживались. Власти города ввели ограничение скорости на дорогах до 30 км/ч и полностью запретили движение на мотоциклах.

Фото: PxHere by juant33, CC0

Также в это время вспомнил о себе другой действующий вулкан — Стромболи на Липарских островах, куда организуются туристические экскурсии. Туристов держали в напряжении взрывы и высокие облака пара, но местные жители отнеслись к происходящему спокойно.

Власти ввели запрет на восхождения на Стромболи, закрыли пляжи ночью и временно приостановили круизные суда. Организации, занимающиеся туризмом на Липарских островах, подчеркнули, что предпринятые меры направлены на защиту населения и посетителей от возможных рисков.

Несмотря на это, вспышки вулканов на Сицилии и Липарах не оказали серьезного влияния на туризм. Однако в истории международного туризма были случаи, когда извержения вулканов существенно затрудняли авиасообщение, как, например, во время извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдля в Исландии в марте 2010 года.