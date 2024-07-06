Туристам рассказали, как попасть на "Египетские Мальдивы": все, что нужно знать

Новый курортный рай Эль-Аламейн взрывает интерес туристов

4:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пост в телеграм-канале "Крыша ТурДома" о запуске групповых туров на средиземноморский курорт Египта Эль-Аламейн вызвал большой интерес среди подписчиков. Туристы, уже побывавшие на египетском побережье Средиземного моря, делятся в комментариях своими впечатлениями о гостиницах и способах добраться до курорта. Мы обобщили и дополнили полезную информацию и делимся ею с вами.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

"Египетские Мальдивы"

Курорт Эль-Аламейн популярен среди европейских туристов, но пока мало известен россиянам, которые чаще отдыхают в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. Эль-Аламейн расположен на Средиземноморском побережье, в 260 км от Каира и в 85 км от Александрии.

Эль-Аламейн часто называют "египетскими Мальдивами" благодаря белоснежным пляжам и чистому морю. Недалеко от этого места планируется строительство нового роскошного курорта Рас-эль-Хикма, в который инвесторы из ОАЭ собираются вложить более 150 млрд долларов.

Эль-Аламейн считается идеальным местом для семейного отдыха, хотя шумных развлечений здесь немного. Лучшее время для поездок — с лета до октября, так как климат здесь не столь жаркий, как на побережье Красного моря.

На курорте активно строятся новые отели. Например, в этом году открылся Rixos Premium Alamein 5* - второй объект этой сети в Эль-Аламейне. Первый — Rixos Alamein 5* - работает с 2014 года. Туристы также рекомендуют комплекс Al Alamein Hotel 5* и соседний Address Marassi Golf Resort 5*, гости которого могут пользоваться всей инфраструктурой Al Alamein Hotel 5*.

На российских онлайн-тревел-агентствах выбор отелей в Эль-Аламейне пока небольшой. На даты с 4 по 10 августа доступно всего семь вариантов, а цены варьируются от 58 тыс. до 1,86 млн рублей за неделю на двоих в зависимости от категории размещения. Групповые туры на курорт предлагает несколько операторов, но Библио-Глобус пока продает пакеты только в два отеля — Rixos Alamein 5* и Rixos Premium Alamein 5*.

Как добраться: Каир или Александрия?

Прямые рейсы из Москвы в Каир выполняет "Аэрофлот". Билеты на 3 августа туда и на 10 августа обратно стоят 69,6 тыс. рублей плюс 12,3 тыс. рублей за багаж. EgyptAir предлагает билеты за 76,3 тыс. рублей, включая багаж (цены актуальны на 16:00 2 июля).

Путь до курорта из Каира занимает не менее 3,5 часов. Организованные туристы, прилетающие в Каир рейсами "Аэрофлота" по линии Библио-Глобуса, пользуются групповым трансфером, входящим в стоимость турпакета.

Самостоятельные путешественники могут добраться с пересадкой из Москвы в Александрию. Путь до Эль-Аламейна оттуда занимает около 1,5 часа, а такси стоит 10-20 долларов.

Билеты из Москвы в Александрию на 3 августа туда и на 4 августа обратно стоят от 61,4 тыс. рублей с пересадкой в ОАЭ или Турции.

Что посмотреть

Благодаря своему географическому положению, Эль-Аламейн подходит не только для пляжного отдыха, но и для экскурсий. Поездка к историческим памятникам Александрии или пирамидам Гизы будет короче, чем из Шарм-эль-Шейха или Хургады.

Сам курорт может заинтересовать любителей военной истории — здесь можно посетить мемориалы Второй мировой войны. Дайвинг-энтузиастам понравятся погружения к затонувшим у побережья боевым кораблям.