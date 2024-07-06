Восстановление родников на Большой Уральской тропе: обустройство источников в Висимском заповеднике

На Большой Уральской тропе стартовала программа восстановления родников

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

На трассе "Большой Уральской тропы" началась комплексная программа восстановления родников. При поддержке волонтеров в Висимском заповеднике были обустроены два источника. Один из них расположен возле эколого-туристического комплекса "Веселые горы", на главной трассе Большой Уральской тропы. Второй источник находится у подножия горы Старый Камень, самой высокой точки Среднего Урала по радиальному маршруту. Вода в обоих родниках происходит из горных источников, и рекомендуется прокипятить перед употреблением.

Фото: unsplash.com by Ümit Bulut, CC0

Этот проект уникален для региона, так как впервые в рамках государственного туристического проекта реализуется систематическая и масштабная программа по восстановлению источников. Работы по повышению безопасности и комфорта на маршруте направлены на привлечение широкой аудитории и развитие туристического потенциала территории.

Все обустроенные родники будут представлены на интерактивной карте сайта и в описании маршрута. Волонтеры использовали традиционные технологии для строительства, включая выкопку воронки, очистку от природного мусора, установку прочного каркаса из лиственницы и другие работы. Вдобавок, возле каждого источника установлены скамейки с указанием координат местности.