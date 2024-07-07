От морских глубин до ледяных просторов: 3 самых экстраординарных отеля для путешественников

Это самые необычные отели, в которых можно остановиться

2:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Современная туристическая индустрия предлагает огромное разнообразие мест для размещения — от роскошных пятизвёздочных отелей до уютных частных хостелов. Но среди этого многообразия есть поистине уникальные, необычные отели, о которых знают далеко не все путешественники. Сегодня мы расскажем о трёх таких настоящих жемчужинах гостиничного бизнеса.

Фото: flickr.com by Peter Woodman, CC BY-SA 2.0

1. Подводный отель "Посейдон" (Флорида, США)

Этот отель, расположенный под водой, по праву можно назвать одним из самых необычных и фантастических мест для размещения. "Посейдон" находится на глубине около 6 метров в Красном море, недалеко от побережья Флориды.

Гости отеля могут любоваться подводным миром, наблюдая за рыбами и кораллами, прямо из панорамных окон своих номеров. Кроме того, в распоряжении постояльцев — ресторан, бар и другие необходимые удобства. Правда, за возможность погрузиться в подводный мир придется заплатить весьма немалую сумму — от $800 за ночь.

2. Отель-капсула "9 ча" (Токио, Япония)

Ещё один невероятно необычный вариант размещения — крохотные, но функциональные капсулы гостиницы "9 ча" в Токио. Эти модули площадью всего 2 кв. м внешне напоминают футуристические саркофаги или ячейки для хранения.

Внутри капсулы есть все самое необходимое: индивидуальная душевая кабина, туалет, телевизор и радио. В "9 ча" даже предусмотрен доступ к скоростному интернету. При этом стоимость проживания довольно демократичная — около $30 за ночь.

3. Отель-льдина "Утерянное в льду" (Финляндия)

Поистине экстремальный вариант размещения — отель, построенный на дрейфующей ледяной глыбе в Ботническом заливе, у берегов Финляндии. Зимой температура здесь может опускаться до -30 градусов, но это не пугает искателей острых ощущений.

Этот уникальный отель состоит всего из 4 номеров с панорамными окнами, откуда открывается изумительный вид на бескрайние ледяные просторы. Ночь в "Утерянном во льдах" стоит около $350. Но взамен гости получают незабываемые впечатления от уединенного отдыха на плавучей ледяной платформе.

Эти три отеля являются, безусловно, самыми необычными в мире. Они предлагают своим постояльцам не просто комфортабельное размещение, но и возможность прикоснуться к уникальному, захватывающему опыту. Несомненно, такие варианты размещения станут незабываемым приключением для любого путешественника.