От морских глубин до ледяных просторов: 3 самых экстраординарных отеля для путешественников

Современная туристическая индустрия предлагает огромное разнообразие мест для размещения — от роскошных пятизвёздочных отелей до уютных частных хостелов. Но среди этого многообразия есть поистине уникальные, необычные отели, о которых знают далеко не все путешественники. Сегодня мы расскажем о трёх таких настоящих жемчужинах гостиничного бизнеса.
Этот отель, расположенный под водой, по праву можно назвать одним из самых необычных и фантастических мест для размещения. "Посейдон" находится на глубине около 6 метров в Красном море, недалеко от побережья Флориды.
Гости отеля могут любоваться подводным миром, наблюдая за рыбами и кораллами, прямо из панорамных окон своих номеров. Кроме того, в распоряжении постояльцев — ресторан, бар и другие необходимые удобства. Правда, за возможность погрузиться в подводный мир придется заплатить весьма немалую сумму — от $800 за ночь.
Ещё один невероятно необычный вариант размещения — крохотные, но функциональные капсулы гостиницы "9 ча" в Токио. Эти модули площадью всего 2 кв. м внешне напоминают футуристические саркофаги или ячейки для хранения.
Внутри капсулы есть все самое необходимое: индивидуальная душевая кабина, туалет, телевизор и радио. В "9 ча" даже предусмотрен доступ к скоростному интернету. При этом стоимость проживания довольно демократичная — около $30 за ночь.
Поистине экстремальный вариант размещения — отель, построенный на дрейфующей ледяной глыбе в Ботническом заливе, у берегов Финляндии. Зимой температура здесь может опускаться до -30 градусов, но это не пугает искателей острых ощущений.
Этот уникальный отель состоит всего из 4 номеров с панорамными окнами, откуда открывается изумительный вид на бескрайние ледяные просторы. Ночь в "Утерянном во льдах" стоит около $350. Но взамен гости получают незабываемые впечатления от уединенного отдыха на плавучей ледяной платформе.
Эти три отеля являются, безусловно, самыми необычными в мире. Они предлагают своим постояльцам не просто комфортабельное размещение, но и возможность прикоснуться к уникальному, захватывающему опыту. Несомненно, такие варианты размещения станут незабываемым приключением для любого путешественника.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.