Туризм, бизнес, образование делают Китай привлекательным для иностранцев

Китай привлекает иностранцев безвизовыми въездами по туризму, бизнесу и образованию

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным миграционного ведомства Китая, в первой половине 2024 года страну посетили 14,64 миллиона иностранных туристов, что на 152,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, пишет Xinhua.

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Этот значительный рост был обусловлен принятием мер по упрощению процесса въезда иностранных граждан в КНР для целей бизнеса, образования и туризма. Меры включали расширение безвизового режима, упрощение процедуры получения визы и смягчение требований к её оформлению. Кроме того, китайские власти улучшили условия для иностранных туристов, сделав платежи более удобными через мобильные телефоны.

Представитель Национальной иммиграционной администрации (NIA) отметил на пресс-конференции, что количество безвизовых въездов иностранцев с января по июнь превысило 8,54 миллиона, что составляет 52% от общего числа прибывших в страну и представляет собой увеличение на 190,1% по сравнению с прошлым годом.

NIA прогнозирует дальнейший рост числа иностранных туристов, посещающих Китай, во второй половине текущего года. Согласно отчету Китайской академии туризма (CTA), рынок въездного туризма для иностранцев ожидается восстановиться до уровня около 80% от показателей 2019 года, когда еще не были введены ограничения из-за пандемии COVID-19.