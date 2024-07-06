Топ-5 международных аэропортов с высоким уровнем пассажиропотока

Пятерка самых загруженных аэропортов мира

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэропорты способствуют беспрепятственным путешествиям. Воздушные гавани сегодня превратились в многогранные организации, предоставляющие широкий спектр услуг.

Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, CC BY 4.0

Увеличение количества рейсов в день указывает на более высокие возможности аэропорта. В обзоре представлены пять самых загруженных аэропортов мира.

Аэропорт Дели (Delhi Airport) — 558 рейсов в день, также известный как международный аэропорт имени Индиры Ганди (IGIA), является важным пунктом стыковки как внутренних, так и международных рейсов.

Аэропорт Стамбула (IST) — 577 рейсов в день, оживленный транспортный узел, расположенный на стратегическом перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока.

Международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди (JFK) — 581 рейс в день, расположенный недалеко от Нью-Йорка аэропорт имени Джона Кеннеди пользуется высоким спросом у путешественников, прибывающих в один из самых известных мегаполисов мира.

Международный аэропорт Токио (HND) — 613 рейсов в день, также известный как аэропорт Ханэда, является одним из самых загруженных аэропортов в мире. Аэропорт обеспечивает надежное сообщение с крупными городами по всему миру.

Международный аэропорт Атланты Хартсфилд-Джексон (ATL) — 910 рейсов в день. Благодаря пяти взлетно-посадочным полосам, семи залам ожидания и эффективному сообщению аэропорт хорошо известен своей превосходной операционной эффективностью.