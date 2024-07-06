Топ-5 международных аэропортов с высоким уровнем пассажиропотока

Аэропорты способствуют беспрепятственным путешествиям. Воздушные гавани сегодня превратились в многогранные организации, предоставляющие широкий спектр услуг.
Увеличение количества рейсов в день указывает на более высокие возможности аэропорта. В обзоре представлены пять самых загруженных аэропортов мира.
Аэропорт Дели (Delhi Airport) — 558 рейсов в день, также известный как международный аэропорт имени Индиры Ганди (IGIA), является важным пунктом стыковки как внутренних, так и международных рейсов.
Аэропорт Стамбула (IST) — 577 рейсов в день, оживленный транспортный узел, расположенный на стратегическом перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока.
Международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди (JFK) — 581 рейс в день, расположенный недалеко от Нью-Йорка аэропорт имени Джона Кеннеди пользуется высоким спросом у путешественников, прибывающих в один из самых известных мегаполисов мира.
Международный аэропорт Токио (HND) — 613 рейсов в день, также известный как аэропорт Ханэда, является одним из самых загруженных аэропортов в мире. Аэропорт обеспечивает надежное сообщение с крупными городами по всему миру.
Международный аэропорт Атланты Хартсфилд-Джексон (ATL) — 910 рейсов в день. Благодаря пяти взлетно-посадочным полосам, семи залам ожидания и эффективному сообщению аэропорт хорошо известен своей превосходной операционной эффективностью.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.