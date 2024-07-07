Куда россияне могут поехать и расплачиваться картой: обзор доступных стран

В этих странах смело можно рассчитаться картой

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

ёСейчас пора отпусков. Это значит, что россияне уезжают в другие страны на отдых. Они по-прежнему могут расплачиваться картами в ограниченном количестве стран. Давайте рассмотрим, где именно российские туристы и путешественники могут использовать свои карты.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, CC BY 4.0

Турция

Одним из самых популярных направлений для россиян, где по-прежнему принимают отечественные банковские карты, является Турция. Эта страна не присоединилась к антироссийским санкциям, и местные торговые точки, рестораны, отели продолжают принимать карты российских банков, в первую очередь, "Мир".

Объединённые Арабские Эмираты

Ещё одна страна, где возможно использование российских банковских карт — Объединённые Арабские Эмираты. Местные торговые предприятия, сферы услуг и учреждения, как правило, готовы принимать карты "Мир", а также некоторые другие российские платежные инструменты.

Республика Беларусь

Ближайший союзник России — Республика Беларусь — также позволяет россиянам оплачивать картами. Большинство торговых точек и организаций в Беларуси принимают карты российских банков, включая "Мир".

Казахстан

Соседний Казахстан также остаётся доступным вариантом для россиян, желающих расплачиваться банковскими картами. На территории этой страны принимают карты российских платёжных систем, в том числе "Мир".

Конечно, выбор стран, где можно использовать карты, значительно сужен по сравнению с докризисным периодом. Однако эти четыре направления по-прежнему остаются открытыми для россиян, которые хотят рассчитываться картами во время поездок. При этом важно заранее уточнять актуальную информацию, так как ситуация может меняться.