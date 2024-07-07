Хотите на море? Три страны, где россияне могут провести летний отпуск

Долгожданный пляжный сезон в самом разгаре. Несмотря на ограничения, есть ряд стран, которые по-прежнему открыты для отдыха наших соотечественников на море.
Одним из самых популярных и доступных вариантов морского отдыха для россиян остается Турция. Эта страна не только близко расположена, но и давно привлекает туристов развитой курортной инфраструктурой, недорогими ценами и мягким климатом.
Здесь можно насладиться пляжным отдыхом, богатой культурой и живописными природными ландшафтами. Отлично подойдут такие курорты, как Анталья, Мармарис, Бодрум, Кемер.
Ещё одним направлением, где россияне могут отдохнуть на море, являются ОАЭ. Эта страна предлагает высококлассный сервис, живописные пляжи и ультрасовременную инфраструктуру.
Наиболее популярными курортами в ОАЭ считаются Дубаи, Абу-Даби и Шарджа. Туристы могут насладиться не только пляжным отдыхом, но и массой развлечений — от шоппинга в огромных торговых центрах до захватывающих экскурсий.
Для любителей пляжного отдыха на Красном море по-прежнему открыт Египет. Эта страна предлагает туристам развитую курортную инфраструктуру, мягкий климат, белоснежные пляжи и кристально чистое море по весьма доступным ценам.
Наиболее популярные курорты Египта — Шарм-эль-Шейх, Хургада и Макади-Бэй. Здесь можно не только отдохнуть на песчаных пляжах, но и заняться дайвингом, серфингом, сноркелингом.
Безусловно, выбор туристических направлений для россиян в этом году ограничен. Но те, кто мечтает об отдыхе у моря, всё ещё могут реализовать свои планы и посетить Турцию, ОАЭ или Египет. Главное — своевременно уточнять актуальные правила въезда и условия пребывания в той или иной стране.
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