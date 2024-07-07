Хотите на море? Три страны, где россияне могут провести летний отпуск

Три проверенных направления для россиян на море

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Долгожданный пляжный сезон в самом разгаре. Несмотря на ограничения, есть ряд стран, которые по-прежнему открыты для отдыха наших соотечественников на море.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Турция — проверенное временем направление

Одним из самых популярных и доступных вариантов морского отдыха для россиян остается Турция. Эта страна не только близко расположена, но и давно привлекает туристов развитой курортной инфраструктурой, недорогими ценами и мягким климатом.

Здесь можно насладиться пляжным отдыхом, богатой культурой и живописными природными ландшафтами. Отлично подойдут такие курорты, как Анталья, Мармарис, Бодрум, Кемер.

Объединенные Арабские Эмираты — курорты мирового класса

Ещё одним направлением, где россияне могут отдохнуть на море, являются ОАЭ. Эта страна предлагает высококлассный сервис, живописные пляжи и ультрасовременную инфраструктуру.

Наиболее популярными курортами в ОАЭ считаются Дубаи, Абу-Даби и Шарджа. Туристы могут насладиться не только пляжным отдыхом, но и массой развлечений — от шоппинга в огромных торговых центрах до захватывающих экскурсий.

Египет — оазис спокойствия на Красном море

Для любителей пляжного отдыха на Красном море по-прежнему открыт Египет. Эта страна предлагает туристам развитую курортную инфраструктуру, мягкий климат, белоснежные пляжи и кристально чистое море по весьма доступным ценам.

Наиболее популярные курорты Египта — Шарм-эль-Шейх, Хургада и Макади-Бэй. Здесь можно не только отдохнуть на песчаных пляжах, но и заняться дайвингом, серфингом, сноркелингом.

Безусловно, выбор туристических направлений для россиян в этом году ограничен. Но те, кто мечтает об отдыхе у моря, всё ещё могут реализовать свои планы и посетить Турцию, ОАЭ или Египет. Главное — своевременно уточнять актуальные правила въезда и условия пребывания в той или иной стране.