Председатель Bentour Кадир Угур предложил турецким отельерам способы снижения стоимости отдыха

Отельерам Турции предложили сократить расходы на питание для гостей

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Председатель совета директоров турецкого туроператора Bentour Кадир Угур, в интервью изданию turizmguncel.com, предложил отельерам турецких курортов идеи для снижения стоимости отдыха и увеличения загрузки гостиниц.

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Он считает, что этого можно достичь через разумное сокращение издержек.

"Необходимо прекратить расточительство, экономить деньги без ущерба для качества обслуживания. В какой еще стране шведский стол в отелях предлагает гостям по 100 блюд на выбор? Нужно уменьшить ассортимент, тогда кухне ресторанов потребуется не так много сотрудников, затраты на персонал снизятся", — считает эксперт.

Кадир Угур также полагает, что нет необходимости в ежедневной смене постельного белья для гостей. По его мнению, достаточно менять его раз в три дня, что позволит сэкономить на стирке.