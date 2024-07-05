Власти Таиланда начинают снимать алкогольные ограничения для привлечения туристов в страну

Власти Таиланда ослабляют запреты на алкоголь для роста турпотока

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Таиланда начинают постепенно снимать ограничения на продажу алкоголя, чтобы стимулировать рост туристического потока, сообщает Bangkok Post.

Фото: flickr.com by Марк Фишер, CC BY-SA 2.0

Первоначально послабления будут введены в международных аэропортах. Национальный комитет по контролю над оборотом алкогольной продукции разрешил продажу алкоголя в крупных аэропортах во время буддийских праздников. В числе таких аэропортов — Бангкок и Пхукет. Здесь алкоголь можно будет купить даже в те периоды, когда в остальной стране действует полный запрет на его продажу. К таким периодам относятся Асалха Пуджа (июль или начало августа), Висакха Пуджа (май или июнь), Макха Пуджа (февраль или март), а также первый и последний дни буддийского поста.

Запрет на продажу алкоголя в праздники распространяется и на отели, однако не все гостиницы строго соблюдают закон. Возможно, в будущем послабления будут введены и для них.

Кроме того, на следующем заседании Национальный комитет планирует обсудить снятие ограничений на продажу спиртного, включая пиво, на железнодорожных станциях и в поездах. Эти ограничения были введены в 2015 году и теперь кажутся властям неактуальными.

Также в Таиланде вновь рассматривают возможность отмены запрета на продажу алкоголя в дневное время. Премьер-министр Сеттха Тхависин на этой неделе встретился с рестораторами, которые выразили недовольство низкими доходами и ростом цен на продукты. Снятие запрета на продажу алкоголя с 14:00 до 17:00 может повысить рентабельность ресторанов.

Власти объясняют эти меры стремлением привлечь в страну больше туристов, полагая, что ослабление "алкогольных" ограничений вызовет всплеск турпотока.