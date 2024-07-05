В Анапе выявлено более 20 незаконных отелей, угрожающих жизни и здоровью посетителей

В Анапе насчитывается свыше 20 отелей, работающих без разрешения

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Гостям отеля La Costa в Анапе придётся переехать в другие гостиницы. Выяснилось, что ещё три года назад этот объект был признан судом незаконной постройкой, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, однако он продолжал работать. На этой неделе отель отключили от коммунальных услуг.

Фото: commons.wikimedia.org by Max071086, CC BY-SA 4.0

В Анапе, Сукко и Витязеве насчитывается более 20 таких гостиниц, сообщает "Блокнот Анапа". Эти объекты были построены самовольно с многочисленными нарушениями норм безопасности. По словам заместителя мэра Анапы Ивана Мерзлого, все они будут отключены от коммуникаций и затем снесены.