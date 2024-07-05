Сельский туризм в России: новый законопроект обещает развитие и перспективы

Госдума приняла новый законопроект о сельском туризме

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Государственная Дума одобрила на первом чтении законопроект "Единая Россия", направленный на закрепление понятия "сельский туризм". Этот шаг способствует развитию внутреннего туризма и стимулирует комплексное развитие территорий.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

По словам Надежды Школкиной, первого зампреда комитета Государственной Думы по экономической политике, сельский туризм не только позволяет участникам ознакомиться с процессами сельского хозяйства и попробовать его продукцию, но и погрузиться в традиции и быт сельских жителей. Она также подчеркнула, что законопроект станет импульсом для комплексного развития таких территорий.

Депутат оценила, что интерес к посещению малых городов и исторических поселений растет с каждым годом, причем этот запрос проявляется как у россиян, так и у иностранных гостей. Надежда Школкина отметила, что туристы смогут не только узнать о производстве сельскохозяйственной продукции и попробовать ее на вкус, но и погрузиться в быт и традиции селян, насладиться природой и красотой достопримечательностей сельской местности. Важно также, что они смогут приобрести продукцию местных ремесленников и фермеров.

Законопроект предусматривает поддержку предпринимателей и введение мер для стимулирования развития сельского туризма.